L’OM sur Claudinho, c’est no !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM compte faire encore une recrue d'ampleur au mercato, mais ce ne sera pas Claudinho, qui n'intéresse pas Pablo Longoria. Le suspense est relancé.

La bonne forme actuelle de l’Olympique de Marseille n’empêche pas le moins du monde Pablo Longoria d’avancer sur son agenda au mercato. Le président marseillais a l’intention de ramener un nouveau joueur offensif après Ruslan Malinovskyi et le Brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg Claudinho était annoncé dans le viseur. Daily Mercato annonçait même que le club russe réclamait 40 ME pour son meneur de jeu. Mais l’OM ne tentera même pas sa chance pour la simple et bonne raison que, selon Santi Aouna, le club provençal n’est pas du tout parti sur une telle piste pour cet hiver. Pablo Longoria ne l’a pas mis dans sa fameuse liste secrète pour venir renforcer l’équipe cet hiver, et le joueur mystère ciblé reste donc inconnu au bataillon pour les spécialistes du mercato.

Qui est le joueur offensif mystère ciblé par l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Claudio Leonel (@claudinhoo97)

De quoi promettre une surprise au niveau du recrutent dans les prochains jours, sachant que L’Equipe affirmait que l’opération pourrait être bouclée d’ici la fin de la semaine en cours. En tout cas, cette quête démontre que les bons résultats actuels ne freinent pas l’OM dans sa volonté de se renforcer, et pourquoi pas de se donner les armes pour lutter pour le titre de champion de France. Actuellement, la formation d’Igor Tudor enchaine les victoires, consolidant sa place sur le podium pour revenir à cinq points du PSG, en tête du classement. De quoi aussi peut-être attirer un joueur de premier plan, pour qui la perspective de rejoindre un Vélodrome toujours bouillant et une fin de saison synonyme de lutte pour le titre a de quoi faire saliver.