Vente OM ‍: « ‍McCourt, ce n’est pas le Qatar, mais… ‍»

Par Guillaume Conte

A la tête de l'OM depuis désormais plus de 8 ans, Frank McCourt a eu droit aux louanges d'un ancien joueur du PSG pour son abnégation et sa capacité à financier Marseille sans jamais faiblir.

Voilà huit ans que l’Olympique de Marseille est passé sous pavillon américain. Frank McCourt a racheté le club des mains de Margarita Louis-Dreyfus, qui lui a laissé pour 50 millions d’euros, histoire surtout de se défaire de ce fardeau hérité de son défunt mari. Depuis, l’Américain a promis beaucoup de choses, mais il n’a pas réussi à aller chercher un titre majeur, ou même mineur. Néanmoins, s’il y a un domaine où il a tenu ses promesses, c’est dans l’investissaient financier réalisé qui permet toujours à l’OM d’avoir les moyens de ses ambitions, même s’il est difficile de lutter en France face au pouvoir financier du Qatar avec le PSG.

Néanmoins, pour Jérome Rothen, invité à s’exprimer dans sa propre émission sur les 8 ans de règne de Frank McCourt, il faut tout simplement tirer son chapeau au businessman de Boston, qui ne ménage pas ses efforts et cela sans jamais se plaindre. « Pour moi, c’est une réussite. Il a investi plus de 550 millions d’euros au total. Ce ne sont pas les milliards des Qataris, mais c’est beaucoup d’argent. Ensuite, il y a tout ce que l’OM représente aujourd’hui. Il y a une réelle progression. J’ai aussi beaucoup de respect pour lui parce qu’après l’année blanche de la saison dernière, il a investi beaucoup d’argent sur Roberto De Zerbi et son staff, il a fait venir Medhi Benatia… Il y a aussi l’arrivée d’Adrien Rabiot. Il a montré qu'il avait envie que Marseille gagne et il s’est bien entouré », a souligné Jérome Rothen sur RMC, histoire de rappeler que McCourt ne laissait pas tomber l’OM, alors que d’autres clubs historiques de Ligue 1 ont parfois mordu la poussière quand la finance ne suivait plus, comme ce fut le cas à Bordeaux, Saint-Etienne ou Bastia ces derniers temps.

Avec un Frank McCourt à la baguette, certes à distance, mais toujours désireux de faire grandir l’OM, les Marseillais ont en tout cas retourné leur veste, et la fameuse vente du club à des Saoudiens n’est plus aussi fréquemment évoquée que par le passé.