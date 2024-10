OM-PSG ‍: Riolo explique à De Zerbi comment gagner

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche, Daniel Riolo s’est montré pessimiste sur les chances de l’OM face au PSG. Le journaliste de RMC a précisé ses propos, expliquant comment l’équipe de Roberto De Zerbi devait s’y prendre pour faire tomber Paris.

Large vainqueur de Montpellier (0-5), l’Olympique de Marseille aborde son choc face au Paris Saint-Germain avec une confiance maximale et l’ambition de l’emporter pour revenir à égalité de points avec son rival n°1. Dimanche soir, Daniel Riolo s’est toutefois montré assez pessimiste sur les chances de l’équipe de Roberto De Zerbi, dont le rythme assez lent et peu axé sur le pressing a peu de chance de faire déjouer le PSG selon lui. Le journaliste de RMC a précisé sa vision des choses en expliquant que selon lui, l’OM avait les joueurs pour embêter l’équipe de Luis Enrique, à condition que Roberto De Zerbi change légèrement son fusil d’épaule sur son approche du match d’un point de vue tactique.

« Je voulais préciser ce que j’ai dis dimanche sur OM-PSG. Ce que je voulais dire, ce n’est pas que c’est impossible (pour Marseille), sur un match, on voit des équipes qui sont capables de faire plus que ce qu’elles font habituellement. Ils le feront peut-être dimanche dans un one-shot, mais dans ce rythme-là, je ne les vois pas renverser le PSG. Ma seule interrogation, c’est de savoir si dans le jeu que veut mettre en place De Zerbi, il est prévu de monter en intensité et en qualité de pressing » a d’abord analysé Daniel Riolo avant de poursuivre et de conseiller l’ex-coach de Brighton à cinq jours du choc au Vélodrome.

Daniel Riolo sait comment « emmerder » le PSG

« En gros, de faire ce que Nice a fait contre le PSG en première mi-temps. Est-ce que dans ce que prépare De Zerbi, c’est possible ? C’est la seule question que je me pose. A ce rythme, à ce train, j’ai du mal à l’envisager. Ponctuellement, on va peut-être voir l’OM monter de deux crans dimanche face au PSG. Je parlais plus de l’approche globale du match et de ce que peut préparer De Zerbi, je ne sais pas s’il a préparé ça. A mon avis, c’est ce qu’il faut faire pour emmerder Paris » a conclu le journaliste, à deux doigts de sortir le tableau noir pour expliquer à Roberto De Zerbi comment battre le PSG. L’ancien technicien de Brighton et du Shakhtar Donetsk ne manquera pas de remercier le journaliste de l’After Foot pour ses précieux conseils.