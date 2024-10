OM ‍: Rashford, la dernière folie de Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait fort l'été dernier sur le marché des transferts. L'arrivée de Roberto De Zerbi a changé pas mal de choses pour les ambitions des Phocéens au mercato.

L'été dernier, la direction phocéenne a changé pas mal de visages à l'OM. Des joueurs au profil assez XXL sont arrivés, comme Adrien Rabiot, Geronimo Rulli ou encore Mason Greenwood. De quoi rehausser les ambitions du club en Ligue 1. Roberto De Zerbi espère que son nouveau club continuera son bon travail sur le marché des transferts. L'OM a déjà des belles idées en tête pour se renforcer, parmi lesquelles des éléments évoluant en Premier League. Et Marcus Rashford en fait apparemment partie.

Rashford, la nouvelle idée XXL de Roberto De Zerbi pour son OM

Selon les informations de Team Talk, le club phocéen est en effet très intéressé à l'idée de recruter Marcus Rashford, en fin de contrat en juin 2028 avec Manchester United. L'expérience avec Mason Greenwood se passe très bien et Marseille veut donc tenter sa chance pour rapatrier un nouvel anglais en mal de confiance. Si Marcus Rashford a un bon de sortie accordé par les Red Devils, ces derniers ne le braderont pas, lui qui est estimé à quelque 60 millions d'euros. Il faudrait aussi que l'OM s'accorde avec le joueur concernant le salaire, alors que le Britannique touche 18 millions d'euros par an... Outre les Phocéens, qui n'ont pas beaucoup de chances de le signer en l'état actuel des choses, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich surveillent aussi le profil de Marcus Rashford. A 26 ans, l'attaquant des Red Devils aura l'embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Et une arrivée en Ligue 1 pourrait le séduire. Reste à savoir quelle équipe aura les bons arguments pour rafler la mise.