Ce milieu marocain fait bel et bien craquer l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Mehdi Benatia et Pablo Longoria restent focalisés sur le mercato, un mois après la fermeture du marché en France. Le jeune milieu marocain Reda Belahyane occupe grandement leurs pensées.

Le transfert d'Adrien Rabiot a été un formidable coup pour l'OM mais cela a surtout soulagé Roberto de Zerbi. Très sensible à l'expression collective de ses équipes, l'entraîneur italien a réclamé un milieu de terrain compétitif pour le bien de l'OM. Avec l'international français passé par la Juventus, ses souhaits ont été largement exaucés. Néanmoins, l'entrejeu n'est pas complété pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Les dirigeants phocéens aimeraient amener un jeune talent dans ce secteur et leur cible est toute trouvée : Reda Belahyane du Hellas Vérone.

Belahyane, priorité ultime pour l'OM

Formé à Nice, le jeune milieu marocain de 20 ans a fait son trou en Italie. Cela fait plusieurs semaines que son nom est associé à l'OM. Néanmoins, c'est bien plus que de simples rumeurs ou des stratégies d'agents. Reda Belahyane est ardemment convoité par les Phocéens, en particulier Mehdi Benatia qui connaît bien son compatriote. Poids lourd de l'information concernant le mercato, le journaliste italien Nicolo Schira a confirmé la nouvelle sur X.

« L’Olympique de Marseille suit de près le milieu de terrain du Hellas Vérone Reda Belahyane (né en 2004) », a t-il posté sur le célèbre réseau social. Cela étonnera assurément les supporters olympiens alors que l'OM a été récemment annoncé sur les traces de Paul Pogba ou encore de l'ancien barcelonais et turinois Arthur. Mais, Reda Belahyane sera sûrement plus simple à acheter que les deux stars et il sera surtout moins onéreux en salaire. Sous contrat jusqu'en 2028 au Hellas Vérone, le Marocain de 20 ans est valorisé à seulement 5 millions d'euros par le célèbre site Transfermarkt.