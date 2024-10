L’OM a tranché et renvoie Carboni à l’Inter

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Gravement blessé au genou avec l’Argentine pendant la trêve, Valentin Carboni ne rejouera probablement pas cette saison. Un événement qui contraint l’Olympique de Marseille à mettre fin au prêt de son milieu offensif.

C’est un coup dur pour Valentin Carboni. Le jeune milieu offensif de 19 ans, arrivé cet été en prêt en provenance de l’Inter Milan, ne rejouera probablement pas avec l’Olympique de Marseille cette saison. Le joueur a subi une grave blessure et a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou avec l’Argentine. Celui qui n’a jamais véritablement pu montrer son niveau en début de saison en club a été opéré et sera absent pendant un long moment. Comme l’avancent Goal.com ou encore La Gazetta Dello Sport, cet arrêt forcé va devoir obliger l’OM à mettre fin à son prêt qui est encore en vigueur jusqu’à la fin de la saison. C’est en tout cas la volonté des dirigeants phocéens, qui savent qu’ils ne pourront, sauf miracle, compter sur Carboni d’ici la fin de la saison. Ce retour de prêt n’arrange pas les Nerazzurri, qui espéraient voir le joueur s’en aller définitivement, tout comme Satriano à Lens mais l’Uruguayen s’est également blessé gravement au genou contre Nice à la fin du mois de septembre.

Vers une fin de saison et de prêt à l’OM pour Carboni

❗Marseille decided to cut Valentin Carboni's loan, so he will return to Inter.



— @Gazzetta_it pic.twitter.com/OV2tmvdzCk — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) October 19, 2024

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi s’est exprimé au sujet de la blessure de son joueur et s’est montré fataliste sur l’avenir de Carboni sur la Canebière : «Je ne sais pas s’il pourra revenir au jeu d’ici la fin de la saison. Je suis vraiment désolé pour lui, c’est un très jeune garçon, il a l’âge de mon fils et il a un grand talent malgré son jeune âge. Malheureusement, il n’a pas eu l’occasion de le démontrer pleinement ici car il est arrivé déjà blessé de la Copa America avec l’Argentine. Il a commencé tard, s’est blessé à nouveau et a rejoint l’équipe nationale. J’espère qu’il pourra revenir plus fort et récupérer rapidement. Je souhaite qu’il revienne bientôt, chez nous ou dans un autre club», a-t-il évoqué en conférence de presse. En attendant le mercato d’hiver où Pablo Longoria cherchera sûrement à remplacer numériquement Carboni, c’est une option en moins en attaque pour l’OM qui va devoir trouver un autre moyen de faire sans lui.