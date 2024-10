Adrien Rabiot bouillant face au PSG, l’OM n’en revient pas

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi a annoncé un Adrien Rabiot titulaire contre Montpellier ce dimanche. Le milieu de terrain est bichonné par l'OM pour faire très mal au PSG dans une semaine.

Fin brutale de suspense pour Roberto De Zerbi dès ce vendredi, puisque l’entraineur de l’OM a annoncé qu’Adrien Rabiot serait titulaire pour le match de ce dimanche face à Montpellier. Une première pour le milieu de terrain, qui n’était arrivé que courant septembre et cela après plus de deux mois sans jouer depuis l’Euro. Une telle coupure est rare dans le monde professionnel mais Adrien Rabiot reste un cas à part. Le but du club marseillais est de lui donner ses galons de titulaire à un poste de milieu de terrain axial qui lui convient le mieux, pour le faire monter en puissance à une semaine du Classique face au PSG.

Rabiot a bluffé le staff de l'OM

Le rendu de ce match face à Strasbourg sera donc important, mais la confiance est totale à l’OM. En effet, selon L’Equipe, dès son arrivée, les premiers tests physiques réalisés par l’ancien de la Juventus Turin ont été totalement bluffants, pour un joueur qui s’est certes entretenu, mais qui a été privé de matchs et d’entraînements collectifs pendant de nombreuses semaines. Le secret du « Duc » est connu, il avait utilisé les services d’un ancien préparateur physique du PSG en la personne de Jérome Andreal, qui a visiblement très bien fait le travail en lui permettant d’afficher une forme très convenable.

Une bonne nouvelle pour l’OM, qui croit beaucoup en son association avec Pierre-Emile Hojbjerg dans un duo de récupérateur prometteur, et qui voudra montrer aussi face au PSG qu’ils sont capables de rivaliser avec ce qui se fait de mieux en France. C’est aussi pour cela que les dirigeants marseillais ont fait venir l’international tricolore, qui a profité de la trêve du mois d’octobre pour parfaire sa condition.