OM ‍: Un international anglais attendu en janvier

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a multiplié les bons coups au mercato l'été dernier. Des grands noms comme Hojbjerg, Greenwood ou encore Rabiot sont arrivés sur la Canebière. Chelsea leur offrirait bien la prochaine star.

L'OM est un grand club en France. Pour ce qui est de l'Europe, certains observateurs ont plus de doute. Toutefois, cet été, ils ont été surpris favorablement par l'attractivité des Marseillais au mercato. Non-qualifié pour l'Europe, l'OM a réussi à attirer Roberto de Zerbi puis Pierre-Emile Hojbjerg, Mason Greenwood et Adrien Rabiot. Un bel exploit alors qu'un élément comme Rabiot arrive de la Juventus et qu'il a refusé Manchester United notamment. Cela amène naturellement de l'expérience et le vécu du haut niveau au club. De quoi mettre en confiance les dirigeants marseillais et les inciter à dénicher d'autres cadors en Europe.

Ben Chilwell à l'OM ?

Le prochain à venir sur la Canebière pourrait bien être Ben Chilwell. Le latéral anglais était réputé en Premier League il y a peu, jouant un rôle majeur dans la victoire en Ligue des champions de Chelsea en 2021. Néanmoins, la suite a été moins réjouissante pour lui avec de nombreuses blessures à signaler. Chilwell n'est plus indispensable dans l'effectif pléthorique des Blues, étant l'un des joueurs placés en tête de liste des éléments à céder au mercato.

‼️Chelsea would consider a ‘long-term’ loan for Ben Chilwell in January.



~ @tbrfootball pic.twitter.com/lv73JhkN6c — The Blues Hub (@Theblueshub24) October 18, 2024

Selon les informations de TeamTalk, Chelsea pense même à prêter Ben Chilwell pour les 18 prochains mois. Le joueur anglais, qui n'a disputé que 45 minutes en League Cup cette saison, est suivi par l'OM selon le média TBR Football. De Zerbi connaît et apprécie le profil du latéral aux 21 sélections avec l'Angleterre. Cependant, la concurrence est fournie outre-Manche pour Chilwell puisque West Ham, Fulham, Crystal Palace, Leicester et même Manchester United sont sur les rangs. Naples s'est aussi manifesté en Italie. Autant dire que l'OM devra être très convaincant pour agrandir sa colonie de joueurs anglais.