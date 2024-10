Un gros flop à l’OM, Longoria va s’en tirer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En panne d’efficacité depuis son arrivée cet été, Elye Wahi rate ses débuts avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant français n’est pas épargné par les critiques d’observateurs qui le considèrent déjà comme un flop. Mais le consultant Eric Di Meco n’est pas du même avis.

Un but dimanche à Montpellier, son club formateur, ferait énormément de bien à Elye Wahi. L’attaquant de l’Olympique de Marseille en a besoin après ses débuts manqués. Depuis son arrivée cet été, l’ancien joueur du Racing Club de Lens n’a inscrit qu’un seul but : un penalty réussi à Brest (victoire 5-1) lors de la 1ère journée de Ligue 1. Pour le reste, sa maladresse l’a empêché d’alimenter ses statistiques et lui vaut déjà le statut de flop pour certains observateurs.

Une plus-value sur Wahi ?

Ce n’est pourtant pas l’avis d’Eric Di Meco, certain que le président Pablo Longoria sortira gagnant après ce recrutement à 25 millions d’euros (hors bonus). « Je ne suis pas persuadé que ce garçon puisse passer le cran au-dessus pour être décisif dans les matchs de Ligue des Champions notamment, puisque c'est l'objectif de l'OM, a reconnu le consultant de RMC. Attention parce que tu as toujours des garçons qui se révèlent un petit peu plus tard. J'ai ce doute-là, et peut-être qu'un jour il se lèvera et passera le cran au-dessus. Mais de là à parler de carotte et d'accident industriel… Non ! 21 ans… »

« Il suffit qu'il fasse une saison à 15 buts, derrière tu vas aiguiser l'appétit de clubs parce que c'est un poste rare, c'est un poste où tu as beaucoup de clubs qui recherchent. Et peut-être que tu vas faire une plus-value sur ce garçon-là, a imaginé l’ancien Marseillais. Moi j'ai un doute sur le fait qu'il arrive au niveau international. Mais quand même, attendons ! Attention, s'il marque à Montpellier, qu'il joue contre Paris… Là où je ne suis pas d'accord avec De Zerbi, c'est quand il dit que Wahi est mal servi. Il s'est trompé. Contre Reims, les occasions il les a. Ce sont des occasions franches, de buteur de surface, qu'il vendange. » Un but synonyme de déclic permettra peut-être à Elye Wahi de rassurer les dirigeants olympiens.