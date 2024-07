L’OM supervise un talent marocain aux JO

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Efficace dans son recrutement, l’Olympique de Marseille n’a pas fini de renforcer son secteur offensif. Le club phocéen va tenter d’améliorer son animation avec l’arrivée d’un meneur de jeu comme l’Argentin de l’Inter Milan Valentin Carboni. Ou le jeune talent marocain Bilal El Khannouss.

Pablo Longoria ne s’arrête plus. Comme pressenti, le président de l’Olympique de Marseille a bien l’intention de renouveler une bonne partie de l’effectif. Le dirigeant espagnol, déçu de l’état d’esprit affiché la saison dernière, souhaite redonner un nouvel élan à son équipe. Et surtout offrir un groupe compétitif et adapté aux idées de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Pour le moment, le successeur de Jean-Louis Gasset n’a vraiment pas à se plaindre du recrutement.

L'OM n'oublie pas El Khannouss

L’Italien a déjà accueilli pas moins de quatre renforts, à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et le Danois Pierre-Emile Hojbjerg. Et les emplettes de Pablo Longoria sont loin d’être terminées. Le président marseillais a notamment prévu d’amener de la créativité dans l’entrejeu. C’est pourquoi l’Olympique de Marseille s’intéresse toujours à Bilal El Khannouss (20 ans). Selon le journaliste de L’Equipe Cyril Olivès-Berthet, le club phocéen n’a pas abandonné cette piste et reste en concurrence avec la Lazio.

Preuve que le milieu offensif de Genk n’est pas passé inaperçu la saison dernière, lorsqu’il avait terminé l’exercice avec 3 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. A noter que l’international marocain, qui dispute actuellement les Jeux Olympiques de Paris 2024, est lié à l’équipe belge jusqu’en 2027. Lui dont la valeur est estimée à 30 millions d’euros par Transfermarkt. C’est à peu près la somme demandée par l’Inter Milan pour Valentin Carboni (19 ans), l’autre piste de l’Olympique de Marseille à ce poste de meneur de jeu. Face à de telles exigences, on sait que Pablo Longoria sait négocier des deals avantageux.