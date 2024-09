L'OM soutient Benatia et déclare la guerre aux arbitres

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Révolté par l’arbitrage de Benoit Bastien lors du choc entre l’OL et l’OM dimanche soir, Mehdi Benatia n’a pas mâché ses mots au micro de DAZN pour se plaindre du traitement de son club vis à vis des arbitres.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a décroché une victoire quasiment inespérée à dix contre onze sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-3). Les joueurs de Roberto De Zerbi ont fait preuve d’un caractère énorme pour renverser la rencontre, après avoir concédé un penalty (arrêté par Rulli) et l’ouverture du score. Malgré le succès de son équipe, Mehdi Benatia n’avait pas le sourire au coup de sifflet final. Le conseiller de Pablo Longoria n’a pas digéré l’arbitrage de Benoit Bastien et l’a fait savoir sur DAZN. « Tu ne peux pas me coûter un match comme ça, au bout de 5 minutes tu mets rouge pour ça. Ça fait beaucoup en deux semaines » soufflait notamment l’ancien capitaine de la sélection marocaine.

OM : Benatia censuré, un Marseillais interpelle DAZN https://t.co/wBNtWS0TQN — Foot01.com (@Foot01_com) September 24, 2024

Les propos de Mehdi Benatia sur l’antenne du diffuseur ainsi que son intervention dans les couloirs du stade à la mi-temps pour mettre la pression à Benoit Bastien lui ont valu une convocation en commission de discipline de la LFP, où il risque une suspension. Mais sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste Timothée Maymon a dévoilé que malgré ce rappel à l’ordre, l’OM ne comptait pas changer sa stratégie de communication vis à vis des arbitres. « J’ai passé des coups de fil au board de Marseille, c’est une stratégie de communication assumée, c’est un choix qui résulte de saisons dernières où l’OM s’estime avoir été souvent lésé. Depuis le début de la saison, il y a eu plusieurs décisions défavorables pour Marseille. Et puis, il y a un réel sentiment d’injustice et la volonté de faire respecter l’institution » a révélé le journaliste, dont les informations rejoignent celles publiées par La Provence dans son édition du jour.

L'OM soutient Benatia et ne se laissera plus faire

A en croire le quotidien régional, Mehdi Benatia est pleinement soutenu à l’Olympique de Marseille, y compris par son président Pablo Longoria. La Provence indique d’ailleurs que le club olympien acceptera sans sourciller la sanction qui sera prononcée à l’encontre de Mehdi Benatia, mais que cela ne changera rien à « la nouvelle ligne de conduite » de l’état-major de l’OM, dont les dirigeants estiment qu’ils sont restés trop longtemps silencieux au sujet de l’arbitrage et qu’il est maintenant temps de monter au créneau au vu du nombre de décisions défavorables qui se sont accumulées ces dernières semaines.

« Ce n’est pas parce qu’on a gagné qu’on ne doit rien dire » soufflait d’ailleurs Basile Boli après le match à Lyon dimanche soir. Cette phrase résume le nouvel état d’esprit des dirigeants de l’Olympique de Marseille, bien décidés à ne plus se laisser faire… au risque d’être très limite parfois, comme ce fut le cas de Mehdi Benatia au micro de DAZN après la victoire lors de l’Olympico.