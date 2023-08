L’OM sort les muscles, Alexis Sanchez zappé ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Si les supporters du PSG sont fatigués du dossier Kylian Mbappé, ceux de l’OM entendent parler tous les jours d’Alexis Sanchez. Sans savoir si l’international chilien va prolonger en faveur du club marseillais…

L’avenir d’Alexis Sanchez est un gros point d’interrogation durant ce mercato estival à l’Olympique de Marseille. En effet, le club phocéen a soumis une offre de prolongation de contrat à l’international chilien à la fin du mois de mai. Une proposition à laquelle l’ex-n°70 de l’OM n’a toujours pas répondu. Alexis Sanchez est toujours libre puisqu’il ne s’est engagé en faveur d’aucun club et dans les bureaux du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, on commence sérieusement à se demander à quoi joue l’ancien attaquant de Manchester United.

Ces derniers jours, des rumeurs ont lié Alexis Sanchez à ses anciens clubs de prestige, de l’Inter Milan au FC Barcelone… sans que l’on sache vraiment si toutes ces informations sont fiables. Du côté de la presse chilienne et du site Minutod.com, on pense en tout cas que la tendance n'est pas à une prolongation à l’Olympique de Marseille pour Alexis Sanchez. Et pour cause, le média explique que Pablo Longoria a perdu patience avec l’international chilien et n’a aucunement l’intention d’attendre la fin du mercato pour avoir sa réponse.

L'OM perd patience dans le dossier Alexis Sanchez ?

Ainsi, le club phocéen pourrait tout simplement retirer son offre transmise à Alexis Sanchez dans les prochains jours afin de clore le dossier sans être à la merci de la décision à venir du joueur de 34 ans. Dans le secteur offensif, Marseille s’est considérablement renforcé avec les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr. Marcelino souhaite d’abord tester la comptabilité entre tous ses attaquants, auxquels il faut rajouter Vitinha et Amine Harit ou encore Ruslan Malinovskyi, avant de penser à recruter un nouveau joueur offensif. Le feuilleton Alexis Sanchez est donc sur le point de prendre fin à Marseille même si les rumeurs seront toujours actives tant que le Chilien ne se sera pas officiellement engagé avec un nouveau club.