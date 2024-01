L'OM sidéré par Agoumé, les raisons du clash dévoilées

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Alors que tout semblait en excellente voie, Lucien Agoumé ne va finalement pas rejoindre l’OM. On en sait plus sur les raisons de ce transfert avorté pour l’international français, qui doit signer à Séville.

L’Olympique de Marseille pensait tenir sa première recrue du mercato hivernal en la personne de Lucien Agoumé. Jeudi soir, tout était bouclé ou presque pour la venue du milieu de terrain français de 21 ans dans la cité phocéenne en provenance de l’Inter Milan. Un prêt avec option d’achat était dans les tuyaux et l’ancien Brestois avait donné son aval pour rejoindre Marseille. Ce vendredi matin en revanche, tout a basculé. Lucien Agoumé va finalement prendre la direction du FC Séville.

Agoumé allait signer, l'OM déchire son contrat ! https://t.co/vBprYNvooc — Foot01.com (@Foot01_com) January 5, 2024

Un coup de théâtre soudain qui a surpris tout le monde chez les supporters marseillais car les journalistes les plus fiables du mercato étaient tous unanimes pour dire que Lucien Agoumé allait rejoindre l’OM. Pour quelle raison le joueur a-t-il finalement changé d’avis ? Foot Mercato nous en dit plus et finalement, c’est Marseille qui a mis fin aux discussions après les derniers échanges avec Lucien Agoumé et son entourage.

L'OM a refusé de garantir un temps de jeu à Agoumé

Frustré par son manque de temps de jeu depuis le début de la saison (4 minutes seulement avec l’Inter Milan), l’international espoirs français a exigé un minimum de temps de jeu en cas de signature à l’Olympique de Marseille… chose que Gennaro Gattuso et Pablo Longoria ont refusé. Au vu de la concurrence (Veretout, Rongier, Gueye, Kondogbia, Nadir, Ounahi), hors de question pour Marseille de garantir un temps de jeu à n’importe quelle recrue que ce soit. Frustré par cette réponse de l’OM, le joueur a donc pris la direction du FC Séville, sans doute plus enclin à lui garantir une place importante au vu des difficultés rencontrées par le club andalou depuis le début de la saison. C’est donc sans regret que Marseille a tourné la page Lucien Agoumé et va se concentrer sur d’autres pistes lors de ce mercato hivernal.