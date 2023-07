L’OM se ruine pour Alexis Sanchez, il alerte Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria l’offre salariale transmise à Alexis Sanchez pour convaincre l’international chilien de prolonger à l’OM.

Depuis le 30 juin, Alexis Sanchez n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. L’international chilien, auteur d’une saison pleine avec 18 buts toutes compétitions confondues, est libre de tout contrat et a déjà reçu une offre en provenance d’Arabie Saoudite. Sur le plan salarial, El Nino Maravilla aurait tout intérêt à rejoindre le pays dans lequel ont signé Benzema, Kanté et tant d’autres. Mais l’ex-attaquant du FC Barcelone a toujours faim de titres et de compétitions prestigieuses en Europe, ce qui laisse de l’espoir à l’Olympique de Marseille malgré des négociations très compliquées depuis plusieurs semaines.

𝙀𝙡 𝙉𝙞𝙣̃𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖 🇨🇱🏆 @Alexis_Sanchez est votre 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 by @pumafootball 🥇

𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 Crack ! 🤩 pic.twitter.com/ykB4uOp5zs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 29, 2023

Alexis Sanchez et l’OM ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde sur le plan financier, le Chilien estimant que sa saison mérite une nette revalorisation salariale. Pablo Longoria a écouté son joueur et ses représentants et a fini par dégainer une proposition XXL avec une revalorisation de 25 % par rapport aux émoluments perçus par Alexis Sanchez en 2022-2023, le tout accompagné d’une juteuse prime à la signature. Cela suffira-t-il à conserver le n°70 de l’OM ? Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Bertrand Latour s’est exprimé à ce sujet et pour le journaliste, il serait totalement déraisonnable que Pablo Longoria monte plus haut financièrement.

Bertrand Latour met l'OM en garde dans le dossier Sanchez

« L’OM doit-il garder Alexis Sanchez à tout prix ? Tout dépend jusqu’où l’on va dans le ‘à tout prix’. Tous les clubs ne sont pas hors sol comme le PSG, l’OM ne va pas monter à 800.000, 900.000 euros ou 1 million d’euro par mois pour Alexis Sanchez pour finir ensuite en banqueroute. Bien sûr que l’OM doit essayer de garder le Chilien mais pas à tout prix. Il y a une économie, il y a d’autres joueurs à payer, tu ne peux pas dérégler ton salaire au niveau de la masse salariale à ce point. J’adorerais que Sanchez reste à Marseille mais pour un joueur qui a la trentaine passée, s’il faut donner 700.000 euros par mois, c’est trop haut. J’ai peur que ça finisse mal » estime Bertrand Latour, pour qui l’Olympique de Marseille ne doit pas céder à la folie et dérégler sa masse salariale malgré le talent indéniable d’Alexis Sanchez, dont la perte serait hautement préjudiciable au club phocéen.