L’OM se prend déjà une claque XXL en Ligue des Champions

De retour en Ligue des Champions après sept ans d’absence, l’Olympique de Marseille se régale d’avance de retrouver l’ivresse des sommets européens.

Directement qualifié grâce à sa deuxième place en Ligue 1, l’OM, malgré son statut d’ancien vainqueur de l’épreuve en 1993, ne voit toutefois pas la C1 lui dérouler le tapis rouge. En effet, à l’heure où les Coupes d’Europe battent désormais leur plein pour finir la saison, La Provence s’est penchée sur ce qui attend l’OM la saison prochaine. Impossible de faire un tableau définitif avec les compétitions en cours et les tours qualificatifs à venir pour la fin du mois d’août, mais le club phocéen peut déjà se faire une bonne idée. Sans les qualifiés des barrages, l’OM se retrouve en effet déjà en bas du chapeau 3, à la 7e place sur les 8 clubs, en raison de son indice européen très faible, à 31,00.

Seuls trois clubs qualifiés ont un indice moins élevé pour le moment, Bruges, M’Gladbach et Basaksehir. Et parmi les six places encore disponibles en barrage, 11 clubs sont mieux placés que l’OM. Résultat, André Villas-Boas peut logiquement se préparer à descendre d’un étage, et se retrouver dans le dernier chapeau en vue du tirage au sort. Avec le risque de se retrouver dans un groupe où figureraient par exemple le Real Madrid, Manchester City et l’Inter Milan. Les plus optimistes pourront aussi se dire qu’un tirage plus heureux leur offrirait un groupe avec l’Ajax, Donetsk et le Lokomotiv Moscou par exemple. Moins prestigieux, mais probablement plus ouvert pour cette compétition qui débutera exceptionnellement à la fin du mois d’octobre.