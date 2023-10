L'OM se moque de Bernard Tapie, le scandale de trop

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM s'apprête à retrouver le Vélodrome après le psychodrame de ces dernières semaines, mais un nouveau caillou se glisse dans la chaussure de Pablo Longoria et Frank McCourt. Et c'est le fils de Bernard Tapie qui s'y colle.

« Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille ». Cette phrase prononcée par Jacques Chirac ne doit pas faire sourire Pablo Longoria. Pendant deux saisons, le successeur de Jacques-Henri Eyraud a vécu un rêve à Marseille, les supporters étant unanimes à saluer son travail et ses choix sportifs. Mais, la belle mécanique s’est déréglée en l’espace de quelques mois, au point d’aboutir à une réunion explosive durant laquelle les Ultra de l’Olympique de Marseille lui ont courtoisement demandé de « dégager ».

En pleine tempête, le président de l’OM espère que jeudi face à Brighton, dans un Vélodrome comble, et dimanche contre Le Havre, toujours dans son stade, les joueurs de Gennaro Gattuso vont faire le plein de points. Car cela permettra d’éteindre au moins provisoirement l’incendie que Laurent Tapie, l’un des fils de Bernard Tapie, a allumé sur BFM Marseille Provence, au moment où Netflix sort une série sur le Boss qui a fortement heurté la famille de l'ancien patron du club phocéen.

💬 "L'OM n'a pas donné un euro"



Laurent Tapie déplore le manque d'implication du club dans le financement de la statue en hommage à son père pic.twitter.com/geMJ5aWGXo — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) October 3, 2023

Interrogé sur le projet de réalisation d’une statue en hommage à son père, laquelle sera installée près du Vélodrome, Laurent Tapie a tiré à boulets rouges sur les dirigeants de l’Olympique de Marseille, accusés de tourner le dos à celui qui a mené l’OM au sommet du football européen en 1993. Cette statue, qui sera réalisée par Joël Vergne, un sculpteur installé en PACA, fait l’objet d’un financement privé et Laurent Tapie a donc lancé un appel aux dons. Le résultat l’a surpris, mais surtout clairement énervé. « Concernant le monument, ce sont les supporters qui haranguent un peu les troupes et remettent le couvert pour qu’on arrive à lever ses fonds. Un tiers de l’argent levé vient des supporters, un tiers vient d’hommes d’affaires fortunés qui appréciaient mon père et un tiers ce sont des entreprises via le sponsoring. Ceux qui sont totalement absents, c’est l’Olympique de Marseille. Au moment où je vous parle, l’OM n’a pas donné un euro pour que cette statue se réalise. Je trouve cela invraisemblable et j’ai eu beau les relancer, je parle dans le vide. Là, ça commence à m’énerver. On va faire monter la pression, car moi et les supporters on trouve invraisemblable que rien ne soit fait pas le club pour honorer la mémoire du plus grand président qu’il ait eu », a lancé un Laurent Tapie, visiblement très agacé par cette situation.