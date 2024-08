L'OM se fait refuser à la porte de Dortmund

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pour renforcer son secteur offensif, l'OM mise sur le jeune prodige allemand Youssoufa Moukoko. Le joueur de 19 ans est délaissé par Dortmund depuis quelques temps. Cependant, la formation allemande est intransigeante avec les Phocéens.

Parfois critiqué pour sa gestion très froide de l'OM, Pablo Longoria sait vendre du rêve aux supporters marseillais. Année après année, il attire de beaux noms sur la Canebière. Cet été, Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg ont rejoint Marseille. Ces deux joueurs ont été ou sont très cotés en Europe. La prochaine cible olympienne l'est tout autant qu'eux puisqu'il s'agit de Youssoufa Moukoko. Le jeune attaquant allemand de 19 ans a montré une certaine précocité à Dortmund. Il a débuté en Bundesliga à 16 ans seulement, marquant son premier but en pro à cet âge-là justement. Mais, sa belle cote en Europe s'est effritée un peu alors que le staff du BVB l'utilise de moins en moins.

Dortmund refuse trois offres de l'OM

Cependant, il possède une belle marge de progression et un talent suffisant pour contenter l'OM en Ligue 1. Les Marseillais travaillent actuellement à obtenir son transfert. Mais, même s'il n'est plus un titulaire en puissance, Moukoko n'est absolument pas bradé par le BVB. Selon La Provence, les négociations entre les deux clubs sont extrêmement tendues.

🗞️ Selon La Provence, Dortmund a refusé 3 offres de prêt avec option de la part de l'OM pour Youssoufa Moukoko (19 ans). Et on commencerait à perdre patience !



Il est dit que ce dossier est indépendant de Jonathan Rowe (21 ans).#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/t2nWtCUrqQ — Fabien (@Beye13) August 11, 2024

Marseille propose un prêt avec option d'achat au Borussia Dortmund. Cependant, cela ne contente pas du tout les Allemands. Ils ont déjà refusé trois offres des Marseillais et seraient plutôt gourmands financièrement. Ils ne privilégient qu'un transfert sec avec un maximum de liquidités. Cela n'est pas une bonne nouvelle pour l'OM, très dépensier depuis le début de l'été. Il faudra sans doute se focaliser sur une autre piste, notamment en Angleterre. Les Phocéens touchent au but pour Eddie Nketiah et ils ont bien avancé concernant Jonathan Rowe (Norwich).