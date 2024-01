L’OM sanctionné, Gattuso le vit très mal

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En déclinant la convocation du Cameroun, François-Régis Mughe s’est mis dans une situation inconfortable. Sans l’accord de sa fédération, l’ailier de l’Olympique de Marseille ne peut pas jouer avec son club pendant la durée de la CAN. Une situation qui attriste l’entraîneur olympien Gennaro Gattuso.

François-Régis Mughe n’avait peut-être pas mesuré les conséquences de sa décision. Appelé par le sélectionneur Rigobert Song, l’ailier de l’Olympique de Marseille a refusé la convocation du Cameroun. Le jeune talent a privilégié sa situation en club au détriment de la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions Indomptables.

L'OM contraint d'écarter Mughe

Il faut dire que le milieu offensif de 19 ans tient une opportunité d’augmenter son temps de jeu. Pendant la compétition en Côte d’Ivoire, ses coéquipiers Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Amine Harit manqueront à l’appel et ne représenteront plus un obstacle sur le chemin du onze de départ. Encore faudrait-il que François-Régis Mughe soit autorisé à jouer.

A cause de son refus, le Marseillais doit attendre un courrier de la Fédération camerounaise qui permettrait à l’Olympique de Marseille de l’utiliser. Mais pour le moment, l’instance africaine n’a toujours rien envoyé. S’agirait-il d’une vengeance envers le nouvel indésirable ? L’hypothèse ne serait pas si étonnante. Quoi qu’il en soit, le club phocéen ne peut pas prendre le risque de l’aligner, sous peine de s’exposer à des sanctions de la FIFA. De quoi attrister son entraîneur Gennaro Gattuso.

Gattuso : "Jean Onana peut nous aider, il est arrivé avec un grand enthousiasme, ça me plaît. Il peut nous donner un grand coup de main. Il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes mais j'aime la manière dont il s'est entraîné"



« Concernant Mughe, je n'ai pas eu de retour des avocats, a confié l’Italien. Il s'entraîne avec le groupe mais je crois que la FIFA n'a pas encore donné son feu vert. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis peiné à propos de cette situation pour François puisque depuis que je suis arrivé, il a eu ce coup à la tête qui l'a éloigné des terrains pendant un mois et maintenant ça. Cette situation engendre beaucoup de frustration pour lui et j'en suis désolé. » Sauf rebondissement, l’ailier marseillais sera encore absent contre Strasbourg vendredi.