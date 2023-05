L’OM sacré champion de l’après-Mondial

Dans : OM.

Grâce au succès face à l’AJ Auxerre (2-1) dimanche, l’Olympique de Marseille fait son retour dans la course au titre en Ligue 1. Le club phocéen ne compte plus que cinq points de retard sur le leader parisien. Et ce grâce à un excellent parcours depuis la fin du Mondial 2022.

L’Olympique de Marseille n’a pas attendu les dernières journées de championnat pour lancer son sprint final. En jetant un œil aux statistiques, on s’aperçoit que les hommes d’Igor Tudor sont déjà à fond depuis plusieurs mois. Les Marseillais avancent effectivement sur un rythme impressionnant pendant cette phase retour. Si l’on prend en compte les résultats à partir de la 16e journée, soit après la fin de la Coupe du monde 2022, l’Olympique de Marseille compte 12 victoires, quatre matchs nuls et seulement deux défaites, pour un total de 40 points.

Aucune autre équipe de Ligue 1 ne fait mieux sur la période. Pas même le Paris Saint-Germain qui n’a récolté que 34 unités. Viennent ensuite d’autres prétendants à l’Europe, à savoir Lille (33 points) et l’Olympique Lyonnais (32 points), suivis par le Racing Club de Lens qui, en attendant son match en retard à Toulouse mardi soir, totalise 30 points, soit le même nombre que Clermont et le Stade de Reims. C’est dire la performance de l’Olympique de Marseille qui réalise un véritable parcours de champion.

L'OM y croit de nouveau

Cette dynamique permet aux Olympiens de revenir à cinq points du leader parisien à cinq journées de la fin. Du coup, les coéquipiers de Jonathan Clauss recommencent à y croire. « On espère toujours », a avoué le piston droit, pas encore aussi enthousiaste que le Chilien Alexis Sanchez. « On est à cinq points de Paris, ça me plaît parce qu'il faut croire au titre. Je pense qu'on peut être champions. On a l'équipe et les joueurs pour le faire. On doit rester unis », a encouragé l’attaquant marseillais, prêt à profiter du relâchement des Parisiens.