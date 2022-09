L'OM s'incline, Bamba Dieng revient !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ecarté tout l'été du groupe marseillais dirigé par Igor Tudor, Bamba Dieng était destiné à être vendu au mercato. Mais, l'imbroglio niçois l'a ramené sur la Canebière et il est bien décidé à revenir dans le coup à l'OM. Le voici déjà de retour à l'entraînement collectif.

Un été cauchemardesque et inattendu. Voilà ce qu'a connu Bamba Dieng à l'OM pendant le mercato estival. Si prometteur après sa première saison complète, le Sénégalais ne s'attendait pas à être déclaré persona non grata avec Igor Tudor. Toutefois, le Croate n'a plus fait appel à lui après les deux premiers matches de préparation face à Marignane et Norwich. Il s'en est suivi une longue attente pour Dieng, mis sur la liste des joueurs transférables par Pablo Longoria. L'OM se refusait à lui et un départ devenait vite une évidence pour le champion d'Afrique 2022.

Dieng revient dans le jeu pour se relancer à Marseille

Mais, Dieng n'est finalement pas parti, que ce soit à Leeds ou à Nice. Les Aiglons avaient fait le plus dur avant de se rétracter à cause d'une visite médicale peu concluante le dernier soir du mercato. Après cela, le Sénégalais était convaincu de poursuivre à l'OM, balayant les solutions belges et turques de septembre. Il semble qu'il en soit de même pour le club marseillais et Igor Tudor. Ce vendredi, Bamba Dieng a pu réintégrer le groupe pour la totalité de l'entraînement collectif. Dieng vise à bénéficier rapidement d'un peu de temps de jeu avec l'OM.

Si cela sera impossible en Ligue des champions puisqu'il n'est pas inscrit sur les listes du club, la chose apparaît possible en Ligue 1. Peut-être pas face à Lille samedi mais plutôt dans les prochaines semaines. Selon RMC Sport, Igor Tudor va étudier le sujet après avoir vu le jeune homme aux entraînements. Il « va observer son investissement et la qualité de ses séances et il prendra alors la décision de le relancer ou pas », selon le média. Une bonne nouvelle pour le jeune joueur qui veut arriver en forme avec sa sélection du Sénégal pour la coupe du Monde au Qatar. Du bon sens aussi pour l'OM qui doit le valoriser s'il veut le vendre correctement, peut-être dès janvier prochain après un Mondial convaincant. Et le fait d'être obligé de faire entrer Amine Harit en pointe contre Tottenham cette semaine, a aussi démontré que l'effectif olympien n'était pas si pourvu que cela en attaque.