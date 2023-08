L'OM s'incline au Vélodrome contre Leverkusen

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Match amical à l'Orange Vélodrome

OM - Bayer Leverkusen : 1-2

Buts : Tah (14e) et Amiri (40e) pour Leverkusen ; Mughe (78e) pour l'OM

Dans un match animé et riche en occasions dans un Vélodrome plein à craquer, l'OM s'est incliné de peu face au Bayer Leverkusen (1-2).

Avec ses recrues et à une semaine du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'OM n'a pas fait mauvaise figure face au Bayer Leverkusen. Dominateur lors de la première demi-heure, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang se faisaient surprendre par deux buts sur corner, dont un trompait directement Pau Lopez. En seconde période, le turn-over de Marcelino apportait de la fraicheur à l'Olympique de Marseille et le jeune Mughe parvenait à tirer son épingle du jeu grâce à ses accélérations ravageuses. Sur l'une de ses actions, le buteur camerounais parvenait d'ailleurs à réduire l'écart. Notons par ailleurs les sorties de Ndiaye et de Soglo, à priori pour de simples crampes. Dans une semaine, Marseille sera en Grèce pour défier le Pana et cette fois, les Phocéens n'auront pas le droit à la moindre erreur.