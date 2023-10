L'OM s'est trompé, Courbis dégomme Longoria

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM tire la langue physiquement avec l'enchaînement des matchs et notamment la coupe d'Europe. Cela se ressent au niveau des blessures avec un entrejeu décimé. De quoi inquiéter Rolland Courbis.

Contesté par les supporters, Pablo Longoria est-il en train de perdre son immunité d'un point de vue factuel ? L'OM apparaît en tout cas cette saison comme une équipe fragile et moins performante que ses devancières. Les Phocéens encaissent plus de buts et ils ne possèdent plus un attaquant efficace et indiscutable devant. Si Aubameyang a marqué 4 fois, il n'a pas encore trouvé le chemin du but en Ligue 1. Toutefois, une interrogation majeure est devenue plus prioritaire que le manque de confiance du Gabonais : le milieu de terrain où l'OM est affaibli comme jamais.

Quasiment plus de milieux, Longoria s'est raté

C'est devenu plus frappant depuis jeudi et la blessure de Jordan Veretout aux ischios. L'ancien romain et nantais est forfait pour une bonne dizaine de jours. Un coup dur pour l'OM surtout après un été difficile dans l'entrejeu. Mattéo Guendouzi est parti à la Lazio, Pape Gueye a vu sa suspension être confirmée par la FIFA, Geoffrey Kondogbia a connu plusieurs blessures. L'OM n'aura bientôt plus grand monde à aligner dans ce secteur et cela inquiète Rolland Courbis. Sur RMC, il a clairement souligné ce point, mettant Pablo Longoria devant ses responsabilités.

Mauvaise nouvelle pour l'OM...https://t.co/U9qPWfBpTZ — Foot Mercato (@footmercato) October 5, 2023

« Je suis inquiet pour l’OM en espérant me tromper comme l’on dit. Chaque intersaison est compliquée. J’ai entendu dire que je taclais Longoria mais quand Longoria fait de bonnes choses je pense qu’on le félicite. Quand il en fait des moins bonnes, on dit « Tiens, il était pas en forme sur tel ou tel transfert ». J’ai regardé le calendrier de l’OM depuis le début de saison, et encore l’élimination contre le Pana a évité deux matchs. Quand je vois le nombre d’arrières centraux et de milieux 6-8, je me dis qu’il en manque 1 minimum voire même 2. Nous sommes dans une époque à 5 changements mais il faut l’effectif pour en profiter. Veretout qui se blesse aux ischios, je vois Kondogbia qui ne se remet pas (physiquement), Guendouzi qui est parti à la Lazio. Si Rongier se blesse demain, qui joue 6 ? Le kiné ? », s'est plaint Courbis dans l'After Foot. Longoria doit donc prier qu'aucun pépin ne survienne contre Le Havre, sous peine d'obliger Gennaro Gattuso à déjà faire du bricolage pour son onze titulaire.