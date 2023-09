L’OM s’est trompé au mercato, Marcelino doit tout changer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré des résultats satisfaisants en Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne parvient pas à convaincre dans le jeu. Pour le consultant Jérôme Rothen, l’entraîneur Marcelino pourrait être contraint de revoir son système à cause d’une erreur commise dans le recrutement.

Au fil des matchs, une équipe type se dessine à l’Olympique de Marseille. Les choix de Marcelino deviennent de plus en plus clairs, sauf peut-être en ce qui concerne le poste d’ailier gauche. La première solution Azzedine Ounahi, milieu de terrain de formation, n’a pas donné satisfaction. Et de son côté, Amine Harit n’est pas encore à 100% après sa grave blessure au genou la saison dernière. Le club phocéen a donc recruté Joaquin Correa en fin de mercato. Ce que Jérôme Rothen ne comprend pas.

« Le recrutement a été fait pour que Marcelo puisse imposer son 4-4-2. Le seul bémol pour moi, c'est que dans un 4-4-2 classique, je ne sais pas qui il peut mettre à gauche, s’est étonné l’ancien Parisien sur RMC. A droite, Sarr, c'est très clair. (...) Mais à gauche, le problème c'est qu'au départ c'était Ounahi. Il n'y avait pas besoin d'être entraîneur ou d'avoir des diplômes pour te rendre compte qu'Ounahi n'a rien d'un milieu gauche. »

« Harit pourrait plus ou moins occuper ce poste mais il faut arrêter de penser que Harit est supérieur à Payet, a lâché le consultant. Harit a fait de bonnes choses avant sa blessure, mais ça a duré six mois. On va peut-être se calmer ! Il ne s'est pas imposé à Nantes, il ne s'est pas imposé en Allemagne, ils voulaient le dégager. Ça reste un bon joueur de football, mais pas un grand joueur. »

Correa, l'erreur de casting ?

« A Marseille, pour une équipe qui vise le haut du classement, tu as besoin d'avoir des grands joueurs d'un point de vue offensif. Ils ont pris Correa pour jouer à gauche. Mais quand tu le vois jouer à l'Inter ou à Séville, c'est pareil, il n'a rien d'un milieu gauche. Donc je pense que Marcelino sera obligé de s'adapter et peut-être de changer de système », a prédit Jérôme Rothen, qui conseille tout de même au technicien de continuer à jouer avec deux attaquants.