L'OM s'énerve, Ounahi refuse un pont d'or

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Placé sur la liste des transferts à trois jours de la fin du mercato, Azzedine Ounahi a reçu une proposition colossale en provenance du Qatar. Mais cette destination n’intéresse pas le milieu offensif de l’OM.

A trois jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille espère se séparer de plusieurs de ses indésirables. Le cas les plus urgents sont bien sûr ceux des lofteurs, à savoir Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jordan Veretout. Mais un autre joueur est gentiment poussé vers la sortie à Marseille en la personne d’Azzedine Ounahi. Au contraire des joueurs précédemment cités, l’international marocain n’a pas été écarté du groupe professionnel et s’entraîne sous la direction de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien ne l’a cependant pas convoqué pour les deux premiers matchs de Ligue 1 face à Brest et Reims, la preuve qu’il ne compte pas sur lui et qu’il ne serait pas mécontent de le voir partir.

A 72 heures de la fin du mercato, l’OM a reçu une offre d’Al Sadd au Qatar pour le n°8 des Lions de l’Atlas. Une proposition très juteuse financièrement pour Ounahi avec un salaire de 7 ME par an à la clé. Marseille espérait que le joueur accepte cette proposition, mais ce n’est pas le cas selon le compte insider La Tribune OM. « Le joueur n'est pas intéressée par le Qatar. Il veut rester en Europe et l'OM ainsi que ses agents cherchent un projet interessant » explique le compte marseillais sur X avant de poursuivre.

Ounahi refuse une grosse offre du Qatar

« Il a déjà un salaire très important à l'OM ce qui complique effectivement son départ. C'est un certain Mehdi Benatia (ndlr : son ancien agent) qui avait négocié un salaire XXL pour le joueur. De plus l'OM réclame minimum 12 ME pour pouvoir faire le deal » ajoute La Tribune OM en précisant qu’Angers, son ancien club, percevra 30 % du futur transfert de l’international marocain. La question est maintenant de savoir si un bon club européen se positionnera sur Azzedine Ounahi dans la dernière ligne droite du mercato, malgré son imposant salaire. S’il venait à rester, le joueur de 23 ans pourrait être réintégré à 100% par Roberto De Zerbi, qui ne se priverait pas de l’utiliser en match même s’il passera sans doute derrière des joueurs comme Rongier, Koné, Hojbjerg ou encore Kondogbia dans la hiérarchie des milieux de terrain marseillais.