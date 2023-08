L’OM ridiculise la nouvelle règle des arbitres

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très critique envers l’arbitrage cette saison, et même depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille ne comprend pas la nouvelle consigne donnée aux officiels. Ces derniers accordent du temps additionnel revu à la hausse, quitte à favoriser la mauvaise équipe sur le terrain.

Sorti par le Panathinaïkos (1-0 ; 2-1, 3-5 t.a.b.) au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, puis accroché à Metz (2-2) en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a du mal à digérer. Le club phocéen se dit victime de mauvaises décisions arbitrales et n’hésite pas à s’en plaindre publiquement. De quoi mettre la pression sur les arbitres, y compris dans l’estimation du temps additionnel.

Marcelino pointe un problème

En effet, l’entraîneur olympien Marcelino ne comprend pas la nouvelle directive donnée aux officiels. L’Espagnol estime que les longues minutes ajoutées aux rencontres peuvent bénéficier à la mauvaise équipe. « Je crois que ce qu'il y a de mieux pour le football, pour le jeu, c'est qu'il soit continu, qu'il y ait de la fluidité, a conseillé Marcelino en conférence de presse. Je ne crois pas que ce soit le fait d'ajouter beaucoup de temps additionnel. Parfois, je trouve que le temps additionnel ne correspond pas au temps perdu ou non (pendant le match). »

Marcelino sur Pau Lopez : "Nous avons une totale confiance en nos deux gardiens. Quand il y a des erreurs, je considère que c'est de la responsabilité de tout le monde"



« Parfois les arbitres donnent huit minutes de temps additionnel alors que je n'ai pas la sensation qu'on ait perdu tant de temps. Et d'autres fois ils donnent quatre minutes en plus, alors que j'ai l'impression qu'on a perdu beaucoup plus de temps. Mais ma principale interrogation est la suivante. Si une équipe perd du temps parce qu'elle gagne, et qu'ensuite l'autre équipe remonte, on fait une faveur à l'équipe qui a perdu du temps. C'est quelque chose que je ne comprends pas très bien. Mais il faut s'adapter », a conclu le successeur d’Igor Tudor, qui sera donc attentif au panneau du quatrième arbitre.