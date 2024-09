L'OM rêve de la nouvelle pépite du foot italien

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille a réussi à attirer Roberto De Zerbi sur son banc cet été. Un argument de poids qui lui a permis de recruter en nombre. Lors du dernier mercato estival, l’OM a tenté de recruter l’un des grands espoirs du football italien cet été, sans succès.

On le sait, l’Olympique de Marseille ne s’est pas caché durant l’intersaison. Pablo Longoria souhaitait réparer les erreurs de la saison passée et a frappé fort en parvenant à recruter Roberto De Zerbi comme son nouvel entraîneur. Une arrivée d’envergure qui a conditionné la suite du mercato. L’OM s’est renforcé à tous les postes et n’a pas relâché l’étreinte. Pour pallier d’éventuels départs des joueurs indésirables du loft, et notamment au milieu de terrain, le club de la cité phocéenne a pensé à recruter Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan mais le dossier n’a pas pu se concrétiser dans les dernières heures du marché des transferts. Ce n’est pas la seule piste explorée par Marseille car comme le rapporte Tutto Mercato Web ces dernières heures, la direction marseillaise a également manifesté un intérêt pour l’une des nouvelles pépites du football italien.

L’OM a exploré la piste Samuele Ricci

A la recherche d’un nouveau profil pour étoffer son entrejeu, l’OM s’est activé dans le dossier menant à Samuele Ricci, milieu de 23 ans évoluant au Torino. Le joueur a d’ailleurs été retenu avec la Squadra Azzurra lors du rassemblement du mois de septembre et a participé à la large victoire italienne au Parc des Princes face à la France dans le cadre de la Ligue des Nations, disputant l’intégralité de la rencontre. De Zerbi est un fan du joueur et rêvait d’attirer le joueur dans ses filets, tout comme l’AC Milan mais les Rossoneri ont finalement fait signer Youssouf Fofana en provenance de Monaco.

Cependant, le club turinois n’a pas voulu céder aux avances de l’OM car le Torino n’a pas voulu s’en séparer, surtout après avoir déjà vendu Raoul Bellanova et Alessandro Buongiorno à l’Atalanta Bergame et à Naples. Il n’était pas question de perdre un troisième cadre durant le même été. L’avenir dira si l’OM a manqué la signature du futur du football italien ou non.