L'OM repart d'Angleterre sans Ndiaye et Sarr, Riolo en rêve

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La défaite de l’OM à Brighton soulève un certain nombre d’interrogations sur les choix de Pablo Longoria lors du mercato estival. Des joueurs tels que Ndiaye ou Sarr ne sont pas épargnés par les critiques.

Remplaçants au coup d’envoi du match contre Brighton jeudi soir en Europa League, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont été recrutés pour jouer un rôle majeur à l’Olympique de Marseille il y a un an. Au total, Pablo Longoria a déboursé près de 30 millions d’euros pour arracher ces deux attaquants à Sheffield United et à Watford en Championship. Le bilan est pour l’instant très négatif pour les deux internationaux sénégalais, remplaçants aux yeux de Gennaro Gattuso et encore plus depuis le passage de l’équipe en 3-5-2. Jeudi soir sur la pelouse de Brighton, l’entraîneur italien avait besoin de la vitesse et de la qualité technique de Ndiaye et de Sarr pour inverser le cours de la partie.

⏱ 90+5’ | #BHAFCOM 1️⃣-0️⃣



Nos Olympiens s’inclinent à Brighton en fin de match et terminent à la deuxième du Groupe B.

📆 Rendez-vous au mois de février pour les seizièmes de finale de l’@EuropaLeague. pic.twitter.com/iwAO36eLwO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 14, 2023

Mais ni l’un ni l’autre n’ont réussi à se mettre en évidence, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines. Ce qui fait dire à Daniel Riolo que Pablo Longoria s’est planté sur toute la ligne lors du mercato estival en faisant signer ces deux joueurs. Fort heureusement, Pierre-Emerick Aubameyang ne ressemble plus à une erreur de casting après les deux semaines pleines réalisées par l’international gabonais. En ce qui concerne Ndiaye et Sarr en revanche, Daniel Riolo est sans pitié. « Les trois défenseurs centraux ont été bons et solides car ils ont été obligés de défendre tout le match. Vitinha, si tu n’as pas de ballon en haut, il ne fait rien. Qui a espéré autre chose de Sarr et de Ndiaye quand ils sont arrivés ? » s'est interrogé Daniel Riolo avant de conclure.

Daniel Riolo dézingue Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye

« Quand tu fais tes courses avec ton panier, tu ne peux pas prendre du Championship et espérer avoir pris les bons produits une fois arrivé à la caisse. Quand tu arrives et que tu mets sur la table, tu penses que tu as les bons produits mais tu n’as pas été dans une boutique de luxe, tu as pris des produits en fond de boutique. Joao Pedro était en Championship ? Ok mais techniquement ce n’est quand même pas la même chose que Sarr… Techniquement, il faut voir le niveau de Ndiaye et Sarr. Un gars comme Sarr on le connaissait, ça a toujours été un tout droit, on le voyait que ce n’était pas un bon joueur. L’un des problèmes de l’OM c’est que si tu en viens à faire tes courses en Championship, surtout pour ne pas prendre les plus techniques, ce n’est pas bon signe » a commenté le journaliste de l’After Foot, pour qui l’Olympique de Marseille a recruté des seconds couteaux de Championship avec Ndiaye et Sarr. Les doutes existent aussi en interne puisque dans son édition de jeudi, L’Equipe révélait que pour Ismaïla Sarr, un départ au mois de janvier est envisagé. Preuve que la confiance n’est plus totale au sein de l’état-major de l’OM.