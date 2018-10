L'OM au niveau du PSG, l'exigence folle de Dugarry

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Pour Christophe Dugarry, l'Olympique de Marseille de Rudi Garcia peut aller titiller le Paris Saint-Germain en Ligue 1... à une seule condition.

Depuis sa nomination en octobre 2016, Rudi Garcia est le véritable patron sportif du club phocéen. Entraîneur et leader du recrutement, le coach de 54 ans se démène pour ramener sa formation dans les hautes sphères du football français. Avec une certaine réussite, puisque l'OM a fini cinquième du championnat en 2017 puis quatrième en 2018 avec une finale d'Europa League. Un bon bilan qui va permettre à Garcia de prolonger son contrat à Marseille. Mais selon Christophe Dugarry, le club olympien doit maintenant voir plus grand dans son Champions Project.

« Rudi Garcia, c'est un entraîneur qui compte. Il a rempli ses objectifs. Il a gagné à Lille. À Rome, il a un parcours positif. Ce qu'il fait à Marseille depuis un an et demi, c'est positif également, le travail est bon. C'est un entraîneur qui a un égo suffisant pour gagner des choses. Quand tu entraînes une équipe comme l'OM, tu ne peux pas te dire 'je commence la saison pour être que deuxième'. Alors si tu es deuxième, ok, très bien, ils s'en satisferont. Mais à un moment, tu as envie de rivaliser, de te battre. Dans le contexte marseillais, les résultats actuels sont largement insuffisants. La saison dernière, les supporters ont vécu des émotions, les gens sont revenus au stade, c'est déjà très important. Mais les Marseillais veulent toujours plus, avec comme objectif d'aller rivaliser enfin avec le PSG sportivement, pas financièrement. Il faut combler l'écart. Et là, il est trop important. Le président Eyraud doit persuader l'actionnaire McCourt de mettre un petit peu plus d'argent », a balancé, sur RMC, Duga, qui estime donc que l'OM doit retrouver au plus vite la Ligue des Champions afin de rivaliser pleinement avec son ennemi parisien, malgré un budget (150 ME) largement inférieur à celui du PSG (500 ME).