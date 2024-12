L'OM refuse Pogba, il a déjà trouvé mieux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le feuilleton Paul Pogba n'est pas terminé, mais nombreux sont les clubs à penser au milieu de terrain français. Si l'OM est largement évoqué en France, une autre équipe pense avoir l'avantage.

En mars prochain, Paul Pogba sera autorisé à rejouer au football, sa suspension pour dopage se terminant à cette date. Et faute d'une prise de parole claire du joueur de 31 ans, toutes les supputations circulent sur son avenir, même si l'ancien joueur de la Juventus a clairement dit qu'il voulait retrouver l'équipe de France, ce qui passe par un retour au plus haut niveau. En France, un seul club semble réellement coller aux ambitions de Paul Pogba et à un véritable intérêt, c'est l'Olympique de Marseille.

Pablo Longoria a poliment tapé en touche au sujet de la possible venue du champion du monde 2018 en mars à l'OM, mais le président marseillais n'a pas totalement repoussé cette possibilité. Cependant, la concurrence rode est en ce réveillon de Noël, c'est au Brésil que l'on croit de plus en plus à la venue de Paul Pogba. C'est ce qu'affirme le compte sud-américain @L1InsiderBr.

Pogba au Brésil plus qu'à l'OM

Pour ce dernier, les supporters de Corinthians peuvent croire à la signature du milieu de terrain français dès le mois de mars prochain. « L’OM ne peut pas prendre de risques en engageant un athlète en arrêt d'activité depuis deux ans et qui n'est peut-être pas prêt physiquement pour un championnat comme la Ligue 1. Bref, la voie semble ouverte aux Corinthians. Il n’existe aucune information récente indiquant un changement de position de la part des représentants du joueur par rapport à la possibilité que Pogba joue dans le football brésilien. Cependant, il semble qu'ils fassent preuve d'une plus grande flexibilité quant à cette idée. Ce qui augmente, jour après jour, les chances que les fans des Corinthians reçoivent un cadeau de Noël très médiatique », indique le spécialiste du football brésilien, qui croit, lui, au Père Noël dans ce dossier. Du côté du clan Pogba, c'est le silence absolu, ce qui laisse forcément la place à tous les fantasmes, même si l'on devrait rapidement avoir la réponse à la question que tout le monde se pose : où jouera Paul Pogba dans trois mois ?