Pablo Longoria confirme pour Paul Pogba ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En conférence de presse, le président de l'Olympique de Marseille a reconnu qu'il suivait de très près le dossier Paul Pogba. Pablo Longoria n'a pas fait d'offre au milieu français, mais il y pense.

Le président de l'OM faisait, comme habituellement, son point en fin d'année ce mercredi, et forcément, Pablo Longoria n'a pas échappé à une question concernant l'intérêt supposé du club phocéen pour Paul Pogba, dont la suspension pour dopage s'achèvera en mars prochain. Laissé libre par la Juventus, le champion du monde 2018 cherche un club pour rebondir, et le nom de l'Olympique de Marseille circule depuis plusieurs semaines. Tandis que Pogba reste totalement silencieux sur ce sujet, même si son nom circule également en Premier League, Pablo Longoria n'a pas tourné autour du pot concernant le milieu de terrain qui pourrait donc rejoindre l'effectif de Roberto De Zerbi.

Réunion à l'OM sur le cas Paul Pogba

Paul Pogba à l'OM, le rival numéro 1 abandonne https://t.co/wcOG56KiQj — Foot01.com (@Foot01_com) December 18, 2024

« Les gens me parlent plus de Paul Pogba que des résultats. C'est un joueur et une personne extraordinaire. J’ai eu le plaisir de partager du temps avec lui avec le Juve. Medhi Benatia a aussi une très bonne relation avec Paul. Il n'y a pas de discussion actuellement et nous voulons faire un rendez-vous interne cette semaine pour bien fixer les objectifs du mercato. Paul Pogba est un joueur de classe mondiale, on doit analyser, car il est sur le marché. Il y a toujours du plaisir de voir des grands joueurs jouer avec nous, comme Rabiot ou Hojbjerg. Il n'y a pas de conversations en cours avec Paul, et nous n’avons pas encore pris de décision. Je ne ferme pas la porte parce qu'il est sur le marché, mais ça crée une bulle d'actualité autour de Paul. Ce sont plutôt des spéculations et des rêves, plus qu'une réalité », a précisé Pablo Longoria.