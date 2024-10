L'OM refuse la publicité du Qatar sur son maillot

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La Ligue 1 peine à toucher l'argent de Beinsports, la chaîne sportive franco-qatarienne attendant que la LFP respecte la totalité des clauses du contrat. L'une d'elles prévoit que les clubs fassent la publicité du Qatar, à Marseille ça passe mal.

Dans le cadre de l'accord signé cet été entre la Ligue de Football Professionnel et Beinsports pour la vente des droits de diffusion d'un match de Ligue 1 par journée de championnat, la chaîne dirigée par Nasser Al-Khelaifi avait précisé que sur les 100 millions d'euros payés par an, 20 millions d'euros seraient versés en échange de visibilité pour le Qatar dans chacun des 18 clubs de Ligue 1. Le diable se cachant dans les détails, c'est évidemment cet aspect du deal qui coince puisque rien n'est clairement établi. Et comme ce point n'est toujours pas réglé, la chaîne sportive refuse de payer la première échéance de son contrat. Du côté de Marseille, qui attend aussi cet argent, on a déjà clairement fait savoir qu'il était totalement inenvisageable que le Qatar apparaisse sous une forme ou une autre sur le maillot de l'OM cette saison.

L'OM refuse de faire un si beau cadeau au Qatar

🚨OFFICIEL : L'OM présente son nouveau maillot pour les 125 ans du club ! 💙🤍#TeamOM pic.twitter.com/lo4vCk61Zd — Infos OM (@InfosOM_) September 12, 2024

Selon La Provence, Pablo Longoria a acté cette décision, même si le président du club phocéen ne refuse pas de respecter le contrat signé avec Beinsports. Mais si le Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain l'ennemi permanent de l'Olympique de Marseille, veut s'afficher, ce sera sur les publicités sur et autour de la pelouse dans la phase d'avant-match et pas sur les maillots portés par Mason Greenwood et ses coéquipiers. Une décision qui s'explique très facilement selon le média marseillais, puisque les actuels sponsors maillots de l'OM paient énormément d'argent pour être présents sur la tunique phocéenne et il serait totalement illogique de brader le maillot juste pour toucher une partie des droits TV promis par Beinsports.