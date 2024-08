L'OM refusé à la porte d'un club anglais

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Désormais à la recherche d’un attaquant pour pallier la grave blessure de Faris Moumbagna, l’OM a jeté son dévolu sur Neal Maupay, attaquant français d’Everton. Les dirigeants marseillais ont déjà formulé une offre auprès des Toffees, mais celle-ci a été rejetée.

L’Olympique de Marseille n’avait pas vraiment besoin de cela pour démontrer son activité sur le marché des transferts. Lors de la large victoire des Olympiens samedi sur la pelouse de Brest (1-5), l’unique point noir de la soirée pour l’OM a été la grave blessure de son attaquant Faris Moumbagna, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou dans le Finistère. Le buteur camerounais étant désormais sur la touche pendant la majeure voire la totalité de la saison, les dirigeants phocéens doivent désormais trouver numériquement une doublure à Elye Wahi, qui a déjà ouvert son compteur but au Stade Francis Le-Blé. Pablo Longoria et Mehdi Benatia se sont mis au travail et ont jeté leur dévolu sur le buteur français Neal Maupay évoluant à Everton. Une offre sous la forme de prêt avec option d’achat a même été transmise à la direction anglaise.

Everton rejette l’offre de prêt de l’OM pour Neal Maupay

🚨 EXCL: Everton reject Marseille bid to sign Neal Maupay on loan + buy option. Contract 2025 so #OM offer would need renewal before exit (club hold option to extend) but turned down as #EFC currently want permanent or loan + buy obligation @TheAthleticFC https://t.co/8i3333Dmh9 — David Ornstein (@David_Ornstein) August 20, 2024

Cependant, le journaliste David Ornstein travaillant pour The Athletic confirme que la proposition de l’OM n’a pas été acceptée, puisque Maupay, notamment passé par Nice, Brest et Saint-Etienne, n’a plus qu’un an de contrat à Everton et un prêt avec option d’achat n’a un intérêt que si le joueur prolonge son contrat, ce qui n’est actuellement pas dans les tuyaux. Ainsi, Everton réclame un transfert sec ou un prêt avec option d’achat obligatoire dont le montant n’a pas filtré. Reste à savoir si l’OM va revenir à la charge pour récupérer l’avant-centre franco-argentin ou si le club de la Canebière va explorer d’autres options sur le marché. La saison dernière, le joueur de 28 ans a inscrit 8 buts en 34 rencontres toutes compétitions confondues et conserve une belle cote en France. L’OM dispute sa deuxième rencontre de Ligue 1 dimanche soir au Vélodrome contre Reims et espère avancer sur le dossier du numéro 9 d’ici là pour confirmer ses grosses ambitions de la saison.