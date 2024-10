L'OM reçoit la recette miracle pour taper le PSG

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura beaucoup à perdre ce dimanche soir face à l'OM. Le club de la capitale semble déjà à un tournant de sa saison et les Phocéens le savent bien.

Le PSG sort d'un match de Ligue des champions très frustrant face au PSV au Parc des Princes. Si le club de la capitale a réalisé une belle prestation collective, le manque d'efficacité des hommes de Luis Enrique a encore tout gâché. Ce dimanche soir à Marseille face à l'OM, le Paris Saint-Germain a une belle occasion de faire oublier ce nouvel accroc en Ligue des champions. Mais les Phocéens comptent bien calmer les ardeurs franciliennes et empocher les trois points devant leur public du Stade Vélodrome. Pour certains observateurs, il y a un vrai coup à jouer pour les troupes de Roberto De Zerbi. Pierre Ménès ne dira pas le contraire.

Le moment parfait pour l'OM ?

Pour son média, le journaliste a notamment donné les clés à l'OM pour taper le Paris Saint-Germain, pointant du doigt la fébrilité tactique et devant le but des Franciliens : « Paris est trop prévisible, trop lisible. Ce n'est pas dur de défendre, surtout quand il y a un tel manque d'impact dans l'axe de l'attaque. Dans des matches de haut niveau, il y a un problème pour marquer des buts. Le PSG n'a plus le joueur qui lui marquait 44 buts par saison. Tu ne peux pas marquer en Ligue des champions avec Asensio ou Lee en faux neuf. Et quand il y a un impact athlétique important en face, il ne se passe plus rien dans le jeu parisien ». Reste à savoir si l'Olympique de Marseille réussira maintenant à profiter de tout cela sur le terrain dimanche soir. Par le passé, les Phocéens ont souvent failli quand il fallait faire un coup contre le Paris Saint-Germain. Mais les espoirs sont énormes depuis l'arrivée d'un Roberto De Zerbi qui devrait proposer un vrai défi tactique à Luis Enrique.