L'OM réclame un prix délirant, ce joueur envoie son avocat

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie depuis la fin de la saison dernière, Chancel Mbemba n’a toujours pas trouvé de point de chute. Si la presse annonce régulièrement que le défenseur de l’OM refuse toutes les offres, son clan n'a pas le même discours.

Depuis l’été 2024 et l’arrivée de Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba sait qu’il n’a plus aucune chance de disputer la moindre minute avec le maillot de l’Olympique de Marseille. Après une saison dernière assez délicate, il n’est pas entré dans les plans de jeu de l’Italien. Avec un total de zéro seconde glanée depuis le coup d’envoi de l’exercice 2024-2025, l’international congolais n’a toujours pas fait ses valises alors que la direction phocéenne tente tant bien que mal de le revendre. Enfin ça, c’est une des versions présentées. Car celle du clan Mbemba n’est pas du tout pareille. Selon l’entourage du banni marseillais, Chancel n’a jamais refusé d’offres pour la simple et bonne raison qu’il n’en a jamais reçu.

« Les informations qui circulent sont fausses »

Pour La Provence, Maître Grégory Ernes, l’avocat de Chancel Mbemba, a pris la parole pour évoquer la situation de son client. « Les informations qui circulent sont fausses. Depuis son arrivée à l’OM, comme joueur libre, Chancel Mbemba a toujours eu une attitude exemplaire envers le club. Lorsqu’il lui a été annoncé qu’il serait exclu du premier groupe d’entraînement, il a entrepris de s’entraîner deux fois plus. Aujourd’hui, il lit qu’il refuserait toutes les offres de transfert qui lui seraient faites. Ceci est totalement faux. Il n’a pas reçu la moindre offre concrète lors du présent mercato. C’est bien la somme importante réclamée qui repousse immédiatement les clubs potentiellement intéressés. Puisqu'aucune porte de sortie ne s’ouvre, il n’a d’autre choix que de se comporter comme le professionnel engagé qu’il est : il respectera son club et ses engagements contractuels jusqu’à la fin de son aventure marseillaise. Toutefois, si une offre venait à se présenter, Chancel Mbemba sera ravi de l’examiner avec sérieux et transparence, pour qu’une solution puisse être trouvée dans l’intérêt de tous », a déclaré l’avocat du défenseur central olympien.

Pour autant, Foot Mercato maintient sa version des faits : l’international congolais aurait bel et bien refusé les avances du Stade Rennais, lequel est venu fin décembre aux renseignements. De nouvelles tensions avec l'OM sont probablement à venir.