L'OM réalise une nouvelle performance énorme

Par Mehdi Lunay

Malgré les résultats sportifs décevants de l'OM et les récentes tensions entre direction et supporters, le public marseillais reste derrière son équipe. La preuve jeudi contre Brighton puisque le Vélodrome va faire une nouvelle fois le plein.

Le désamour pour l'OM et le football n'existe jamais vraiment à Marseille. Les supporters phocéens veulent le prouver même si l'OM connaît une période difficile ces dernières semaines. Le club olympien n'est que 12e de Ligue 1 après quatre matchs sans victoire dont deux revers de rang en Ligue 1. En plus, certains supporters des South Winners s'en sont pris à Pablo Longoria avec qui le courant ne passe plus. Cela n'empêche pas le public marseillais de rester derrière son OM et notamment pour la Ligue Europa. Ce jeudi, la réception de Brighton va faire un tabac.

OM-Brighton à 18h45 mais à guichets fermés

La billetterie de l'OM s'affole depuis plusieurs jours. Les places s'arrachent pour le rendez-vous européen contre les Anglais. 61 000 personnes ont déjà acheté leur ticket pour le second rendez-vous en C3 de l'OM. Selon les médias locaux comme Le Phocéen, la barre des 65 000 supporters devrait être atteinte pour jeudi, faisant du match une rencontre à guichets fermés.

🎮 𝙊𝘾𝙏 𝟮𝟯 : 𝘽𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩𝙤𝙣 - 𝙇𝙚 𝙃𝙖𝙫𝙧𝙚 - 𝙉𝙞𝙘𝙚 - 𝘼𝙩𝙝𝙚̀𝙣𝙚𝙨 - 𝙇𝙮𝙤𝙣



🗓️ L’OM a packé 5 belles affiches dont 4 à l'@orangevelodrome ce mois-ci 💥 pic.twitter.com/7s1U9QZaU3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 3, 2023

Une superbe performance étant donné les difficultés de l'OM mais aussi vu l'horaire de la rencontre. Le coup d'envoi aura lieu à 18h45 en pleine semaine, un horaire catastrophique et souvent décrié par les supporters des clubs français. Cependant, pouvait-il en être autrement au vu de l'histoire d'amour entre l'OM et la coupe d'Europe ? Pas vraiment. En août dernier déjà, pour le premier match européen du club cette saison contre le Panathinaikos, le Stade Vélodrome avait fait le plein de Marseillais. Reste désormais à gagner pour les joueurs phocéens, lesquels ne peuvent pas se dire lâchés par leur public.