L'OM provoqué salement avant d'aller à Nice

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avant la réception de l’Olympique de Marseille dimanche, les supporters de l’OGC Nice ont lancé les hostilités. Des fans du Gym ont collé des stickers à l’effigie de Dimitri Payet sur des récupérateurs de bouteilles. Une référence claire à l’incident subi par le Réunionnais lors d’un choc face à l’Olympique Lyonnais en novembre 2021.

Le chambrage n’est pas seulement la spécialité de Neal Maupay. Avant le déplacement à Nice dimanche, l’attaquant prêté par Everton à l’Olympique de Marseille va découvrir que les supporters de son club formateur ont aussi le sens de l’humour. Les fidèles de l’Allianz Riviera ont effectivement lancé les hostilités à quelques jours du derby. Taquins, des fans du Gym ont collé des stickers à l’effigie de l'ancien Marseillais Dimitri Payet sur des récupérateurs de bouteilles.

🔥 Vivement dimanche et ce putain de derby !



Tous au stade ! #OGCNOM #OGCNice pic.twitter.com/rVcbOakisY — Axel 🦅 (@SolamenNissa) January 20, 2025

Le milieu offensif de Vasco de Gama y est représenté de dos avec un trou au-dessus de son numéro de maillot. Une manière d’inciter les Niçois à déposer, ou plutôt à jeter leurs bouteilles sur le Réunionnais pendant toute la semaine. On reconnaît évidement la référence à ce choc entre Lyon et Marseille datant de novembre 2021. La partie avait été définitivement arrêtée après seulement quatre minutes de jeu à cause du jet d’une bouteille d’eau pleine sur Dimitri Payet.

L'OM était déjà chaud

Cet incident n’avait fait rire personne à l’époque. Mais trois ans plus tard, les supporters de l’OGC Nice s’en amusent et tentent ainsi de provoquer les Marseillais. Le club phocéen et son public n’ont pourtant pas besoin de ça pour s’énerver. Depuis quelques rencontres, l’Olympique de Marseille ne cesse de se plaindre de l’arbitrage et dénonce un traitement particulier par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Les Olympiens ont remis ça après le nul concédé face à Strasbourg (1-1) dimanche. Suite à la provocation niçoise, la tension pourrait encore monter d’un cran.