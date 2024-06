L'OM proche d'une énorme gifle avec Conceiçao

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si bien parti pour engager Sergio Conceiçao cet été, l'OM est désormais confronté à la situation complexe du FC Porto. Sous contrat jusqu'en 2028, l'entraîneur portugais n'est pas simple à virer et pourrait même rester la saison prochaine.

L'OM va t-il être privé d'un futur entraîneur par l'un de ses anciens entraîneurs ? Tout juste élu président du FC Porto, André Villas-Boas doit gérer le dossier Sergio Conceiçao. Annoncé sur le départ et même en route vers l'OM, le technicien portugais s'accroche finalement au FC Porto. La possible nomination de son adjoint Vitor Bruno pour lui succéder l'a rendu furieux, lui donnant envie de s'accrocher à son poste. André Villas-Boas n'avait pas pour objectif de conserver Conceiçao, réputé proche de l'ancien président du club. Cependant, son contrat à Porto court jusqu'en 2028 après une prolongation obtenue il y a quelques mois seulement.

Conceiçao parti pour rester à Porto

Ainsi, selon le média portugais Maisfutebol, l'équipe d'André Villas-Boas envisage sérieusement de maintenir en poste Sergio Conceiçao. Une idée motivée par des impératifs économiques mais aussi sportifs. On pense en effet que virer l'entraîneur portugais dans ces conditions pourrait nuire à l'équilibre de l'équipe première.

Convoité par l'OM dont il est toujours la priorité, Sergio Conceiçao doit déjà se libérer de son club de cœur, dans un contexte de défiance envers son nouveau président, André Villas-Boas.

Les détails > https://t.co/lwnotQQRJK pic.twitter.com/zSA81fkVmp — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 1, 2024

A moins d'un nouveau rebondissement dans ce feuilleton, cela sent très mauvais pour l'Olympique de Marseille. Les Phocéens avaient fondé beaucoup d'espoirs dans la signature de Sergio Conceiçao, un entraîneur charismatique, francophone avec une vraie influence tactique sur ses équipes. Tout serait donc à refaire et c'est le pire moment possible alors que Franck Haise est parti à Nice. Pablo Longoria doit vite étudier d'autres profils d'entraîneur alors que le mercato estival débute dans moins d'un mois déjà.