L'OM privé d'une recrue de choix

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM entend encore recruter d'ici la fin du mercato hivernal. Le polyvalent Nicola Zalewski est notamment convoité depuis plusieurs semaines. Cependant, un concurrent sérieux pour le Polonais émerge en Italie.

On peut avoir une équipe qui tourne bien et quand même la chambouler au mercato. L'OM est un solide deuxième de Ligue 1 après une première partie de saison très satisfaisante. Néanmoins, une rotation importante se met en place au marché des transferts. Elye Wahi a fait ses bagages, Ismaël Koné va le suivre et Lilian Brassier est aussi sur le départ. De quoi pousser le club phocéen à recruter pour compenser ces départs. Nicola Zalewski fait partie des cibles prioritaires. L'international polonais est sur les tablettes de Marseille depuis début janvier. Milieu gauche, il peut aussi évoluer comme ailier ou piston gauche. Une polyvalence utile alors que De Zerbi privilégie une défense à trois.

Côme-OM, le match démarre pour Zalewski

Cependant, reste à se mettre d'accord avec le joueur de 23 ans. Ce dernier ne possède plus que 6 mois de contrat avec la Roma. La formation romaine ne retiendra pas un élément abonné au banc de touche depuis plusieurs mois. Le plus grand danger dans ce dossier est la concurrence comme le confirme le journaliste italien Nicolo Schira. L'OM est en opposition directe avec Côme pour Nicola Zalewski.

« L’Olympique de Marseille et Côme sont intéressés par l’ailier de la Roma Nicola Zalewski. Les discussions ont démarré », écrit sur X ce spécialiste du mercato. Le promu italien est très ambitieux et très actif au mercato. Le club entraîné par Cesc Fabregas a déjà récupéré le Lyonnais Maxence Caqueret, le gardien Jean Butez (ciblé par Lens) ou encore Assane Diao du Betis Séville. Outre un beau projet, Côme offre surtout un cadre de vie idéal pour un joueur qui n'a connu que l'Italie depuis sa naissance. Pablo Longoria et Medhi Benatia vont devoir trouver les mots justes pour séduire Zalewski et finaliser un transfert choc.