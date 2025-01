L'OM prévient le PSG, ça va chauffer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Désireux de marquer le coup à Rennes, l'OM attend désormais de voir le PSG trébucher ce dimanche. En attendant, les joueurs affichent leur désir de terminer premiers de Ligue 1.

Attention danger. La dernière fois que l’OM a parlé du titre, c’était avant le Classique face au PSG avec une déculottée 0-3 à la maison dans un match plié en quelques minutes. Cela avait calmé l’euphorie du mercato et du bon début de saison des Marseillais. Mais progressivement, les Olympiens ont redressé la barre et enchainent les résultats positifs, à l’image de leur victoire à Rennes ce samedi soir. Résultat, au classement, les Provençaux se retrouvent avec quatre points de retard seulement sur le PSG, qui doit encore jouer ce dimanche contre l’ASSE. Certes, les Parisiens ne perdent quasiment pas de points en route, si ce n’est deux nuls contre Auxerre et Nantes à l’automne, et aller chercher le multiple champion de France s’annonce compliqué.

« Je n’ai pas peur de le dire »

Mais il n’y a pas de quoi freiner le plus en forme de tous les Marseillais, Geronimo Rulli. Avec sa série de trois pénaltys arrêtés consécutivement, le portier argentin est en feu, et il ne voit pas ce qui pourrait empêcher l’OM d’aller titiller le PSG. Il le dit donc haut et fort. « C'était très important de gagner, car on jouait avant le PSG et on voulait revenir à quatre points d'eux. Jamais je n'avais arrêté trois penalties d'affilée… (rires). Je me sens très heureux ici, avec mes coéquipiers, le coach, tous les fans. Ils me permettent de donner le meilleur de moi-même. Je suis ravi d'être à l'OM. C'était le match le plus important de ces derniers mois. Ma mentalité, c'est de gagner, regarder en haut, donc Paris. Je n'ai pas peur de le dire », a prévenu l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam et de Montpellier, pour qui le titre n’est pas un mot tabou à Marseille.