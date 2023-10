L’OM pleurnichard et médiocre, Gattuso ne l’accepte pas

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré la défaite à Nice (1-0) samedi dernier, Gennaro Gattuso a plutôt apprécié le contenu de la rencontre. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille encourage néanmoins ses joueurs à franchir un cap sur certains points.

Une fois de plus, il n’a pas manqué grand-chose à l’Olympique de Marseille. Les Olympiens ont longtemps dominé l’OGC Nice avant de s’incliner en fin de rencontre. Un bon contenu non récompensé, cela devient une mauvaise habitude pour le club phocéen dont les supporters peuvent regretter un manque de réussite, ou encore des décisions arbitrales défavorables. Le genre d’excuses que Gennaro Gattuso ne veut pas entendre. L’entraîneur marseillais met plutôt l’accent sur des détails qui ralentissent son équipe.

#OMAEK Gattuso « Pau souffre d’une blessure musculaire. Il devrait être absent entre 10 & 14 jours

Samuel Gigot ça fait 3 jours qu’il travaille avec nous. Il doit faire attention aux duels notamment,

Tucu Correa on l’a mis au repos pour voir l’évolution de la blessure#TeamOM pic.twitter.com/0YftXsU3C5 — Karim Attab (@karimattab1) October 25, 2023

« Honnêtement je suis heureux de ce que je vois, a commenté l’Italien. C’est sûr que quand on perd, ce n’est jamais bien, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Il nous manque des détails. Je vais vous dire ce que j’entends par là. J’essaye d'insister auprès des joueurs sur l’importance des détails, c’est par exemple mettre ses chaussettes avant de rentrer, avoir déjà son maillot sur le dos, être prêt avant de rentrer, parler et s'entraider sur le terrain entre coéquipiers. Il ne faut pas qu’on pense que quand on perd, c’est parce qu’on est malchanceux. »

Gattuso aime la mentalité de ses joueurs

« Il faut vraiment travailler là-dessus, que les joueurs soient toujours à 1000% à 1000 à l'heure, a réclamé le technicien. Si on continue sur cette voie, on pourra obtenir des résultats et être satisfaits de certaines choses. C'est une équipe vivante, qui n'aime pas perdre. Je vois les joueurs s’énerver et avoir de la rage dans les yeux car ils n’acceptent pas la défaite. Mais il faut améliorer ces détails, sinon on risque d'être médiocres, ce n'est pas l'objectif. Jeudi (contre l’AEK Athènes en Ligue Europa) ce sera fondamental. »

« Je ne veux pas qu'on dise que c'est de la poisse ou de la malchance, parce que ça devient un alibi sans fin. On doit s'améliorer tactiquement et techniquement. Je dois insister avant les matchs sur les détails en demandant par exemple à tout le monde si les maillots sont bien mis. C’est pour ça que je dis que c’est de ma faute, parce que c’est quelque chose que j’ai peut-être sous-évalué au début », a reconnu Gennaro Gattuso, qui appelle les leaders du vestiaire à s’exprimer davantage.