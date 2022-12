L'OM piste un Français disparu de la Serie A

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, l'OM se tient déjà prêt à passer à l'action. Les dirigeants olympiens suivent de près la situation d'un joueur français, en manque de temps de jeu en Serie A.

Pablo Longoria et l'OM souhaitent absolument renforcer l'équipe. Après l'élimination de toute compétition européenne et un bilan mitigé en championnat, Marseille doit remonter en Ligue 1 pour espérer finir sur le podium et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Actuellement quatrième du championnat, l'OM vise également un bon parcours en Coupe de France. Pour valider tous ses objectifs, le club phocéen va devoir se renforcer, dès cet hiver. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants marseillais se sont renseignés concernant Jérémie Boga, qui évolue à l'Atalata Bergame. Le milieu de terrain n'a disputé que six rencontres en Serie A cette saison et ne semble plus entrer dans les plans de Gian Piero Gasperini. Le technicien italien qui était séduit par la qualité de dribble du joueur français ne compte plus sur lui dans son schéma tactique. L'OM est prêt à relancer le milieu de 25 ans.

L'OM se place dans le dossier Boga

Si l'OM et Pablo Longoria sont intéressés par l'ancien espoir de Chelsea, ils vont devoir s'activer car l'international ivoirien (10 sélections) possède de nombreux courtisans. Valence, Leicester, la Fiorentina et même Bournemouth sont charmés par le natif de Marseille. Afin de rapatrier l'enfant de la ville, les Phocéens devront satisfaire les exigences de la DEA qui a déboursé 22 millions d'euros pour s'offrir les services de l'ancien joueur de l'US Sassuolo. Jérémie Boga est évalué à 15 millions d'euros sur le site Transfermark. Marseille pourrait opter pour un transfert sous la forme d'un prêt, notamment pour pallier l'absence d'Amine Harit. Reste à savoir si l'OM va tenter de le recruter cet hiver.