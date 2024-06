C'est un flop, Textor sauve l'OM

Recruté pour 17 millions d'euros l'été dernier, Iliman Ndiaye est loin d'avoir convaincu à l'OM. Le jeune sénégalais n'a marqué que 3 buts en Ligue 1, livrant des prestations souvent ternes. Cela n'effraie toutefois pas un club anglais.

Amoureux de l'OM depuis son enfance, Iliman Ndiaye vivait un conte de fée l'été dernier en signant à Marseille. L'histoire narrée sur la Canebière était belle mais la réalité a vite calmé Ndiaye comme les supporters. Le jeune sénégalais a souffert pour sa première saison en Ligue 1. Pas au point techniquement, il a été rarement utile pour Aubameyang. En outre, ses statistiques ont été très décevantes : 3 buts en Ligue 1 seulement, 4 toutes compétitions confondues. C'est clairement insuffisant pour un joueur recruté 17 millions d'euros par l'OM. S'il ne réagit pas rapidement, on sera devant une vraie catastrophe industrielle pour les équipes de Pablo Longoria.

Heureusement, un club anglais pourrait tirer d'affaire l'OM. Il s'agit de Crystal Palace. Selon le journaliste anglais Bobby Manzi, les Eagles sont intéressés par le transfert d'Iliman Ndiaye cet été. Malgré les difficultés de Ndiaye cette saison, Crystal Palace est vraiment tombé sous le charme du Sénégalais puisque Manzi rappelle que la formation londonienne avait déjà essayé de le recruter en janvier dernier.

Understand that Crystal Palace are revisiting their interest in Iliman Ndiaye.



The club tried hard to do a deal in January for the Marseille striker - who ranks highly on their list of attacking targets.#CPFC pic.twitter.com/fwJAd552qe