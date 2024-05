Vente OM ‍: Le cauchemar continue, ça va péter ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt a fait son show et l'OM est désormais entre les mains de Pablo Longoria pour les années à venir. Les supporters marseillais craignent vraiment de gros problèmes pour cet été.

En un tour express, avec les dirigeants pour préparer l’avenir et avec les médias pour le faire savoir, Frank McCourt estime avoir relancé la machine pour trois ans à l’Olympique de Marseille. Après une saison pas loin d’être catastrophique, l’Américain continue de tout confier à Pablo Longoria, qu’il estime parfaitement capable de gérer le club pour lui permettre de redorer son blason. Le président espagnol va donc être chargé des affaires courantes, et c’est donc reparti pour un tour pour le mercato, la recherche d’un entraineur, les recrues à droite et à gauche et les départs difficiles mais forcés de ceux qui n’ont pas donné satisfaction.

Ça va péter en septembre, la froide annonce

Un scénario habituel qui a le don d’excéder les supporters, qui ne voient pas vraiment leur équipe être de nouveau capable de lutter pour les premières places, surtout que l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine va rendre compliqué le fait d’attirer des joueurs majeurs. La grogne des supporters n’est pas faite trop entendre cette saison au Vélodrome, car les résultats à domicile étaient au rendez-vous, mais aussi car il y a avait la perspective d’un grand changement de cap en fin de saison. Mais Frank McCourt a totalement balayé l’idée d’une vente du club à l’Arabie Saoudite. Et cela a eu le don de faire dégoupiller Rachid Zeroual, le leader de South Winners, l’un des plus importants groupes de supporters de l’OM.

6️⃣ de nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 sont sélectionnés durant cette trêve internationale pour participer aux qualifications de la Coupe du Monde 2026 (zone Afrique) ! 🌍 #ElimCdM2026 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 28, 2024

Pour le supporter emblématique, absolument rien ne va être réglé cet été, et cela va repartir pour une grosse crise à l’image de ce qui a été connu en octobre dernier, quand Marcelino était parti et que Longoria était tout proche de démissionner. « McCourt n’a fait qu’une chose : il est venu pour réconforter Longoria. Pour le reste, rien ne change. Ils sont complices des méfaits qui plombent l’OM de la tête aux pieds. Au final, je me dis que le cauchemar va continuer. Est-ce que nous méritons une telle direction ? Et combien de temps encore va-t-on la subir ? Il pourra mettre qui il veut sur le banc, tant que Longoria imposera que ses joueurs jouent, l’OM n’avancera pas. Nous demandons à voir qui va venir et dans quelles conditions. Comme j’aimerais bien que l’OM n’ait pas à récupérer des Amavi ou Vitinha. Quand je vois la saison qui est en train de se préparer, je n’aimerais pas être à la place de Longoria. Si cela se passe encore mal, cela pétera encore en septembre », a clamé Rachid Zeroual dans les colonnes de La Marseillaise.

Le leader des South Winners anticipe déjà sur une crise à venir et semble presque vouloir donner son mot sur les choix de l’OM comme entraineur et au mercato. Ce ne sera bien évidemment pas le cas, d’autant que la dernière fois que Pablo Longoria a fait un choix fort en nommant Igor Tudor, les supporters marseillais ont voulu sa tête avant le premier match officiel, avant de pleurer son départ en fin de saison quand le Croate a estimé que l’environnement de l’OM ne permettait pas de travailler sur le long terme.