OM ‍: Sergio Conceiçao à Marseille lundi soir ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Priorité de l’OM pour remplacer Jean-Louis Gasset cet été, Sergio Conceiçao est intéressé par le projet de Marseille et tout pourrait s’accélérer après une réunion avec André-Villas Boas à Porto lundi.

Depuis que l’AC Milan a décidé de foncer sur Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao est la priorité de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia pour le poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Les deux dirigeants marseillais sont convaincus par le charisme de l’entraîneur portugais, qui a raflé 11 titres en 7 années du côté de Porto et qui pour ne rien gâcher connait déjà la Ligue 1. Conceiçao coche toutes les cases et l’état-major de l’OM redouble d’efforts pour le faire signer au plus vite. Initialement, l’entraîneur de 49 ans visait des clubs d’un calibre supérieur, notamment l’AC Milan ou encore le FC Barcelone. Mais ces portes se sont rapidement refermées et Sergio Conceiçao envisage désormais de manière sérieuse de prendre la suite de Jean-Louis Gasset à l’OM selon L’Equipe.

Sergio Conceiçao, une rumeur effrayante pour l'OM

Le quotidien national indique que même s’il garde un oeil attentif sur les bancs de Série A, Conceiçao est chaud pour rejoindre Marseille, qui lui a formulé une offre financière très intéressante. Dans un monde idéal, Pablo Longoria aimerait annoncer son nouvel entraîneur cette semaine, mais il faudra peut-être attendre quelques heures de plus. En effet, le média portugais O Jogo dévoile que Sergio Conceiçao a rendez-vous lundi avec André Villas-Boas afin de trancher définitivement son avenir. Un maintien de Conceiçao à Porto est improbable car le nouveau président « AVB » souhaite installer un homme à lui à ce poste clé. La discussion devrait plutôt se porter sur les conditions du départ de Sergio Conceiçao, qui dispose d’une clause pour partir libre et qui ne souhaite pas réclamer d’indemnité de départ à son club de coeur. En début de semaine prochaine, tout pourrait donc s’accélérer pour la venue de l’ancien coach de Nantes à Marseille.