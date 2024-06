OL ‍: Zappés par Deschamps, les Lyonnais exclus des Bleus

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Cette année, aucun joueur de l’Olympique Lyonnais ne disputera l’Euro avec l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps n’a pas pioché dans l’effectif rhodanien pour composer sa liste. Et ce pour la deuxième grande compétition consécutive.

Souvent accusé de négliger la Ligue 1, Didier Deschamps a quand même appelé huit joueurs issus de notre championnat pour disputer l’Euro. Le sélectionneur de l’équipe de France, outre les cinq éléments du Paris Saint-Germain (Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani), a également convoqué le gardien lensois Brice Samba, le latéral droit de l’Olympique de Marseille Jonathan Clauss et le milieu Youssouf Fofana, très en vue à l’AS Monaco.

Dubois, le dernier appelé en grande compétition

De quoi rendre jaloux l’Olympique Lyonnais qui ne compte aucun représentant chez les Bleus pour la deuxième grande compétition consécutive. Les Gones étaient effectivement absents de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Auparavant, le sélectionneur nommé à l’été 2012 s’était légèrement appuyé sur les meilleurs Français de Lyon. Après la convocation de Clément Grenier au Mondial 2014, Christophe Jallet et Samuel Umtiti, juste avant son départ pour le FC Barcelone, avaient accompagné les Bleus jusqu’en finale de l’Euro 2016 à domicile.

Total de Lyonnais convoqués en EDF lors des grandes compétitions internationales sous Didier Deschamps :



-CDM 2014 : 1 (Clément Grenier)



-Euro 2016 : 2 (Christophe Jallet / Samuel Umtiti)



-CDM 2018 : 1 (Nabil Fekir)



-Euro 2020 : 1 (Léo Dubois)



-CDM 2022 : 0



-Euro 2024 : 0 — Data OL (@OL_Data) June 1, 2024

Deux ans plus tard, seul Nabil Fekir comptait parmi les champions du monde en Russie, avant la participation du latéral droit Léo Dubois à l’Euro 2020. Depuis, les Lyonnais n’ont apparemment pas la cote auprès de Didier Deschamps. Il faut dire que le club rhodanien n’a pas toujours été performant ces dernières saisons. Et parmi les Français susceptibles d’être récompensés, Corentin Tolisso n’est plus à son meilleur niveau, tandis que Maxence Caqueret doit encore s’affirmer au plus haut niveau. Reste le cas Alexandre Lacazette dont la mise à l’écart depuis plus de six ans ne semble pas seulement liée à des critères sportifs.