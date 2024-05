Conceiçao exige un buteur à 25 ME pour signer à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La signature de Sergio Conceiçao à l’Olympique de Marseille n’est pas encore officielle, mais le club phocéen travaille déjà pour combler les attentes de l’entraîneur portugais sur le marché des transferts.

Pablo Longoria en a bien conscience, un entraîneur tel que Sergio Conceiçao sera très exigeant au mercato. L’effectif de l’Olympique de Marseille tel qu’il est actuellement constitué ne devrait pas convenir à 100 % à l’actuel entraîneur du FC Porto, lequel va sans doute réclamer du renfort dans toutes les lignes. En attaque, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait rester, malgré son imposant salaire. Mais par qui l’international gabonais sera-t-il accompagné la saison prochaine ? A en croire les informations du journal portugais A Bola, l’état-major de l’OM a d’ores et déjà activé une piste offensive onéreuse afin de coller aux attentes de Sergio Conceiçao.

OM : Sergio Conceiçao à Marseille lundi soir ? https://t.co/bizQoGHvfI — Foot01.com (@Foot01_com) May 30, 2024

Le média affirme que l’Olympique de Marseille est très chaud sur la piste Simon Banza, ancien attaquant de Lens qui brille à Braga depuis son transfert en juillet 2022. Auteur de 23 buts et de 5 passes décisives cette saison, l’attaquant congolais de 27 ans est une cible de l’OM dans l’optique du mercato estival. Mais pour s’attacher les services de l’ancien Lensois, le board marseillais devra allonger la monnaie puisque le journal A Bola révèle que Braga réclame entre 20 et 25 millions d’euros pour son attaquant phare.

Simon Banza dans le viseur de l'OM et de Conceiçao

Un an et demi après avoir recruté Vitinha à Braga, le club phocéen pourrait de nouveau piocher dans le club portugais avec, espérons-le, plus de réussite. De son côté, le compte insider La Tribune OM révèle que cette piste ne sera approfondie que si la signature de Sergio Conceiçao à Marseille venait à se confirmer. « L’OM travaille bien sur ce dossier UNIQUEMENT en cas d’une arrivée de Sergio Conceiçao qui veut des garanties. Pour le moment, l’OM estime le joueur auteur de 15 ME hors bonus mais pas les 25 ME voulus par Braga » indique le compte sur X. Un désaccord subsiste donc entre le club portugais et Marseillais, mais Pablo Longoria est bien décidé à offrir des garanties sportives à Sergio Conceiçao en accédant à ses premières requêtes sur le mercato.