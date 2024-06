Terrible nouvelle en vue, cette pépite refuse l’offre de l’OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à vivre une intersaison assez mouvementée. Le club phocéen espère notamment pouvoir convaincre ses plus grandes cracks de prolonger l'aventure.

Pablo Longoria se sait attendu. Le président espagnol de l'OM va devoir mettre le bleu de chauffe afin de réaliser un bon marché des transferts estival. Le projet phocéen en dépend, alors que le club ne disputera pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Parmi les missions de Longoria, la prolongation de certaines pépites du centre de formation. En difficulté financière, l'OM ne veut plus gâcher ses jeunes et pouvoir compter sur eux dans le futur. Mais voilà, rien n'est simple. Et sauf rebondissement, les Marseillais s'apprêtent à perdre Enzo Sternal, considéré comme son meilleur crack en devenir.

Sternal, le coup dur s'annonce énorme

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enzo Sternal (@enzo.sternal)

Selon les informations de La Provence, l'attaquant n'a toujours pas répondu à la proposition de contrat de l’OM. Cette dernière est une extension de bail d’un an, soit jusqu'en 2026. Le média précise que son entourage veut des garanties sportives ou un plan d’évolution clair. Le Phocéen ajoute de son côté que pas mal de grands clubs européens sont intéressés par son profil. De quoi encore plus le faire hésiter sur la suite à donner à sa carrière. Ces dernières années, on ne peut pas dire que l'OM ait beaucoup donné sa chance aux jeunes. Et pour le moment, aucun entraineur n'a encore signé. Une discussion pourrait avoir lieu avec ce dernier une fois nommé. Mais perdre Sternal serait assurément un coup dur pour la direction phocéenne et un mauvais message envoyé aux amoureux du club, qui sont à la recherche d'un nouveau Samir Nasri depuis de longues années maintenant. A noter que pour un autre crack du centre de formation, Yanis Sellami (17 ans), le dossier traine malgré des discussions pour un contrat pro en début d’année.