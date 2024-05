Gros bazar au FC Porto, c'est l'OM qui va trinquer ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a bien avancé sur le dossier Sergio Conceiçao. Le Portugais est le mieux placé pour succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc phocéen. Cependant, son aventure à Porto se termine mal et cela complique les affaires de l'OM.

Non-qualifié pour l'Europe, l'OM est proche de réaliser un gros coup concernant son futur entraîneur. Le club olympien est en négociations avancées pour signer Sergio Conceiçao. Le technicien portugais est l'un des plus cotés d'Europe depuis 7 ans et son arrivée au FC Porto. Cependant, il arrive en fin de cycle chez les Dragons. Son départ semblait inéluctable depuis plusieurs semaines. En effet, l'ancien entraîneur de l'OM André Villas-Boas est devenu président du FC Porto. Conceiçao était plus proche de l'ancien président Jorge Nuno Pinto da Costa. Toutefois, un coup de théâtre vient bouleverser les plans de Conceiçao et ceux de l'OM dans le même temps.

Conceiçao trahi par son adjoint et Villas-Boas

Le journal portugais Record révèle qu'André Villas-Boas est proche de nommer Vitor Bruno, adjoint historique de Sergio Conceiçao, sur le banc du FC Porto. Un choix inattendu qui a rendu Conceiçao fou de rage. Il a très mal pris la nouvelle, évoquant avec ses proches « un coup de poignard dans le dos, une trahison » signé Vitor Bruno. L'entraîneur ciblé par l'OM s'est tout de suite expliqué avec son président, André Villas-Boas.

🚨 La réunion entre Villas-Boas et Sérgio Conceição aurait déjà eu lieu et s'est mal terminée lorsque Conceição a appris que Vítor Bruno pouvait lui succéder !!



• L'entraîneur, qui comptait quitter le #FCPorto, affirme avoir été trahi et refuse de mettre fin à son contrat.… pic.twitter.com/8xcJtQD2eY — 𝙁𝘾 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙤 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 🇫🇷 (@FCPortoFRA_) May 31, 2024

L'entretien entre les deux hommes a été houleux. Conceiçao s'estime trahi et veut le faire payer à Vitor Bruno ainsi qu'à André Villas-Boas. Alors qu'il devait quitter le club portugais sans faire d'histoires, il refuse désormais de rompre son contrat selon Record. C'est loin d'être anecdotique puisque son bail avait été prolongé il y a quelques mois et court jusqu'en 2028. Un bras de fer débute à Porto et va sans doute ralentir les projets estivaux du club ainsi que ceux de l'Olympique de Marseille.