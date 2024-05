Vente OM ‍: Les supporters lui font honte, il demande des excuses

Dans : OM.

Alexis Rose

Suite à une saison très compliquée, avec l’absence de qualification européenne, la direction de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois subi les pressions de Rachid Zéroual. Ce qui n’est pas au goût de certains suiveurs du club phocéen.

Même si le parcours jusqu’en demi-finales de l’Europa League a pu donner du baume au coeur aux supporters marseillais jusqu’en mai, cette petite épopée internationale n’était bien que l’arbre qui cachait la forêt. Puisqu’en championnat, Marseille a fini par échouer en terminant à la huitième place, synonyme de non-qualification pour la Coupe d’Europe la saison prochaine. Un échec cuisant pour Pablo Longoria et Frank McCourt, qui veulent désormais repartir sur un nouveau cycle, avec la potentielle arrivée de Sergio Conceicao sur le banc. Si ce nouveau projet emballe la plupart des Phocéens, Rachid Zéroual n’est toujours pas convaincu par la direction actuelle. « Si cela se passe encore mal, cela pétera encore en septembre », a même récemment menacé le leader des South Winners. Une sortie médiatique encore osée qui ne plaît pas à Romain Haering, l'animateur du média pro-OM Le Phocéen.

« Il faut que les menaces cessent »

« Ces propos me mettent hors de moi. Zéroual a fait une très grande saison… Je ne peux pas dire ce que je pense vraiment. Ce qui s’est passé cette saison à l’OM, c’est la faute de Longoria en numéro un, avec McCourt, Ribalta… Par contre, ce qui s’est passé en septembre entre les supporters et la direction, c’est une honte ! Des responsables de groupes de supporters qui s’en prennent à ce point-là après cinq journées à l’équipe, à demander une totale révolution en mettant la pression, c’était trop. Ils promettaient de donner du très lourd, en disant qu’ils allaient faire tomber la direction, mais c’était du vent au final. Je veux bien entendre que tout n’est pas parfait, il y a peut-être quelques abus, quelques erreurs de management, notamment au centre de formation, qui est malgré tout performant avec la victoire en Gambardella, mais on a mis le feu pour rien… Peut-être que Zéroual s’en prend à Longoria car il bloque la vente. En tout cas, cette saison, il y a eu des vents contraires à l’OM, et c’est très énervant. Le club a été torpillé de l’intérieur en septembre, et c’est impardonnable. Les ultras pensent que le club est à eux, mais non, il est à McCourt. Il faut que les menaces cessent. On est tous en colère après cette saison, mais l’échec est multifactoriel. Et que des gens qui ont participé de très près à l’échec ne font pas profil bas, c’est non, ils doivent faire leur mea-culpa. Zéroual s’exprime au nom des supporters, mais il ne représente que 2-3 %, donc tout ça me gène profondément. Et c’est regrettable pour notre club », a lancé le journaliste du Phocéen, qui pense que certains supporters tirent une balle dans le pied dans leur propre club en provoquant le chaos et en menaçant de tout faire péter si cela ne se passe pas comme ils le souhaitent.