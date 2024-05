OM ‍: Un premier détail sur le prochain club racheté par McCourt

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt l'a confié, il cherche à racheter un club pour aider l'OM à se développer. Premier élément dévoilé, ce ne devrait pas être en France. L'Américain se base plutôt sur un modèle à l'étranger.

Les adorateurs de la #VenteOM n’ont pas été convaincus par la tripe prise de parole de Frank McCourt, qui a confié cette semaine dans plusieurs journaux français son intention de continuer à investir et développer l’OM dans les années à venir. Un nouveau projet sur trois ans voit le jour, avec toujours Pablo Longoria aux commandes. Au passage, toutes les rumeurs au sujet de la vente du club à l’Arabie Saoudite, ou à d’autres, ont été démenties. Au lieu de cela, Frank McCourt a révélé qu’il aimerait bien s’acheter un nouveau club, qui serve de satellite pour le développement des jeunes joueurs marseillais ou faciliter certains recrutements. Une idée qui n’est pas totalement nouvelle, car entre la multi-propriété et les clubs satellite, plusieurs grands clubs européens ont déjà eu recours à une telle solution.

Chelsea ou Monaco l'ont déjà fait

Ce vendredi, La Provence se penche sur ce dossier qui a surpris tout le monde à Marseille, tant cela semble une idée que seul le duo Longoria-McCourt avait en tête. Le projet en est donc à ses débuts, mais une grande information se dessine déjà, puisque le quotidien local dévoile qu’il y a de grandes chances que le club racheté par l’Américain pour être le second couteau de l’OM soit étranger. Effectuer une telle opération avec un club français est plus compliqué, alors que la DNCG rôde et que les mouvements ne seraient pas aussi libres.

Il reste à trouver le club à cibler et à racheter. Cela peut être aux Pays-Bas ou en Belgique, comme Chelsea ou Monaco ont pu le faire par le passé avec Arnheim ou le Cercle Bruges. L’idée est en général de prendre un club de bas de tableau d’un pays du Top10 européen, et le Portugal est souvent une destination visée avec plusieurs rachats de clubs lusitaniens en ce sens ces dernières années. La porte est ouverte et désormais, les suiveurs de l’OM se demandent si Frank McCourt ira au bout de ce projet de rachat qui doit permettre aux jeunes marseillais qui n’ont pas encore le niveau Ligue 1 de progresser à un niveau intermédiaire avant de jouer au Vélodrome.